José Castilla, un eterno del handball y enamorado de Alianza: "Juego con las mismas ganas desde que tenía 15"

El sanjuanino lleva más de 20 años jugando en la cancha de 40x20. Viste los colores de su querido Lechuzo desde cadetedes y nunca más se bajó de este barco que le dio muchísimos títulos, alegrías y una familia de amigos. Hoy, con 39 años, sumó una copita más a su vitrina.

Por Antonella Letizia
¡Lo viejo funciona, Juan! Sin levantar mucho la voz y con mucha carrera, se fue ganando su lugar en este deporte. Lleva 24 años sobre los pisos de parqué y vistiendo los colores de su corazón: el del Club Atlético de la Juventud Alianza. José Castilla es uno de esos tipos que hacen que el deporte amateur siga vivo. A los 39 años y la camiseta del Lechuzo bien puesta, sigue dejando todo. El handball, como pasión y estilo de vida: "Juego con las mismas ganas desde que tenía 15, le dediqué mi vida es esto", le dijo a Tiempo de San Juan.

"Empecé a jugar a los 15 años y nunca más paré. Hoy sigo con las mismas ganas. El handball para mí es una forma de vida", afirmó el gran José Castilla, el jugador veterano que tiene la Primera de Alianza. Al final del día se pone las zapatillas de suela caramelo y empieza a picar la pelota número tres.

El jugador que se desempeña por la banda izquierda hizo sus primeros pasos en las inferiores de Alianza, pero luego de eso, se mudó una temporada a Universidad y probó en el handball mendocino, vistiendo la camiseta de Regatas. Allí logró llegar a instancias decisivas y cumplió su rol a la perfección. Sin embargo, su casa siempre fue la de calle Gorriti.

"Volví el año pasado y estoy feliz. Acá gané títulos, hice amigos, crecí como persona. Soy hincha del club y estoy siempre para dar una mano en lo que sea", relató con orgullo. Jose también es jugador de futsal en el club, está a cargo de las formativas del handball y es árbitro de la disciplina en la Federación Sanjuanina. Un todo.

Los fines de semana dirijo partidos, incluso nacionales. Es otra forma de estar adentro del deporte. Me encanta, lo disfruto Los fines de semana dirijo partidos, incluso nacionales. Es otra forma de estar adentro del deporte. Me encanta, lo disfruto

Lejos de su pasión por el handball, confiesa que llevar la bandera del deporte amateur es muy difícil a veces: "Por ahí el club nos da una mano, pero la mayoría de los gastos los pagamos nosotros: viajes y zapatillas acorde a la disciplina. Imaginate una familia con dos hijos que juegan, es durísimo", explicó a Tiempo.

Con 39 años, Castilla sigue siendo el mismo pibe que hace fintas, controla con una mano y lanza lejos del arquero. La edad es solo un número y si bien dice con tibieza que está jugando sus últimos cartuchos en el parqué, remató que hay ganas: "Creo que ya estoy en mis ultimos años como deportista porque he sufrido muchas lesiones y ya la edad se va notando, pero siempre con las mismas ganas desde que tenía 15".

"Lo que tiene el handball es que se vive distinto. Somos amigos desde chicos, es una familia. Hay cosas que solo se entienden si lo vivís desde adentro", resumió. Y ahí está la clave de todo.

Una copa más a la vitrina de Santa Lucía:

La Primera del Lechuzo le ganó 28 a 19 a Aberastain, en el duelo que se disputó en el Estadio Marta Orellana de San Martín. Esta victoria le otorgó a Alianza una copa más a su historia.

