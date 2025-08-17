domingo 17 de agosto 2025

Tremendas imágenes

Video: vuelco, más de diez giros y un auto destrozado en el TC2000 de General Roca

El piloto cordobés Juan Ignacio Álvarez, se despistó y protagonizó un fuerte accidente en la Fiat Competizione. Está fuera de peligro, pero tuvo que ser trasladado para una atención médica de rutina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un terrible accidente ocurrió en la carrera de la Fiat Competizione este domingo en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro. Juan Ignacio Álvarez se despistó, luego volcó y dio diez tumbos, dos de ellos en el aire. El Cronos terminó impactando contra las defensas y el piloto salió por sus propios medios. Luego fue llevado al centro médico más cercano para efectuarle los estudios de rutina.

El accidente, que obligó a la neutralización de la competencia, ocurrió en la séptima vuelta de una carrera pactada a 20 minutos más un giro. De acuerdo con los primeros informes, el vehículo de Álvarez habría sufrido una falla en el sistema de frenos. Tras pisar el pianito del circuito, el auto perdió el control, comenzó a volcar y dio varias vueltas en el aire antes de impactar contra la barrera de contención. El ingreso del auto de seguridad fue inmediato, mientras el personal médico del circuito acudía a asistir al piloto.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió retirar a Álvarez del habitáculo sin complicaciones aparentes. Posteriormente, fue derivado al centro médico más cercano para un chequeo exhaustivo. Aunque no se difundió un parte oficial, la información proporcionada por su entorno confirmó que el piloto estaba fuera de peligro, lo que trajo tranquilidad tanto a sus colegas como al público.

La competencia, que se reanudó tras varios minutos de interrupción, tuvo como ganador a Daniel Cosenza, quien partió desde la primera fila y mantuvo el liderazgo durante toda la prueba al mando del Fiat número 6. Cosenza completó el recorrido en 23m16s761, seguido por Agustín Roberi, que cruzó la meta a +3.429 segundos, y Ramiro Lafuente, quien ocupó el tercer lugar con una diferencia de +5.472 segundos respecto al líder.

La escena, que mantuvo en vilo a la comunidad automovilística, se produjo durante la segunda final de la divisional monomarca que acompaña al TC 2000 y que este fin de semana celebró la sexta fecha de su temporada 2025 en el escenario patagónico.

En el TC 2000 se impuso Matías Rossi con un Toyota Corolla Cross. Fue escoltado por su compañero, Emiliano Stang, quien se mantiene en la cima del campeonato. El podio lo completó Nicolás Palau (VW Nivus).

En tanto que en la Fórmula Nacional, se impuso Benjamín Squaglia. Detrás se ubicaron Manuel Álvarez Castaño y Lautaro Campioni. Mientras que Julián Ramos fue séptimo y conserva la vanguardia en el certamen.

La próxima fecha del TC 2000 y la Fiat Competizione será el 31 de agosto en Junín, circuito que volverá a tener actividad nacional luego de varios años. La última vez que la categoría corrió allí fue el 29 de marzo de 2015, con el triunfo de Damián Fineschi y el podio lo completaron Matías Muñoz Marchesi y Agustín Canapino.

Por último, se confirmó que los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC 2000, se llevarán a cabo el 28 de septiembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Ese fin de semana también estará la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/1957081518280520081&partner=&hide_thread=false

Temas
