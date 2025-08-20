miércoles 20 de agosto 2025

Dato

PAMI continúa con la entrega gratuita de anteojos para sus afiliados

Los beneficiarios pueden acceder a dos pares de lentes por año, sin costo, presentando la orden médica electrónica en ópticas autorizadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-20 at 7.11.19 PM

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente el beneficio de entrega gratuita de anteojos para sus afiliados que requieran corrección visual. Cada persona puede solicitar hasta dos pares por año, que se fabrican según la prescripción médica y se adaptan a las necesidades del usuario.

Los lentes disponibles son tres: para lectura, para visión a distancia o bifocales. Para iniciar el trámite es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI, documento que debe incluir la receta detallada, firma, sello y matrícula profesional, con una validez máxima de 150 días desde su emisión.

Con la orden, los afiliados deben acudir a una óptica autorizada por PAMI, presentando DNI y credencial vigente. Allí podrán elegir el armazón entre los modelos disponibles. El listado de ópticas habilitadas está publicado en el sitio web oficial del organismo.

La entrega de los anteojos se realiza sin necesidad de solicitar turno previo. Para consultas adicionales, los afiliados pueden comunicarse a la línea gratuita 138 (PAMI Responde), disponible de lunes a viernes de 8 a 20, o acercarse a la sede más cercana.

