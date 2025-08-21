jueves 21 de agosto 2025

En Buenos Aires

Detienen a un hombre por abusar de su hijastra de 13 años mientras la mamá daba a luz en un hospital

Trascendió que la situación había sido narrada ante la Justicia por una mujer, de 27 años, quien es hermana de la damnificada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es el individuo que resultó aprehendido por los investigadores policiales.

Un individuo fue detenido por los pesquisas al estar sindicado de haber violado a su hijastra, de 13 años, mientras la madre de la menor daba a luz en un hospital. El aberrante suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y había sido denunciado por una de las hermanas de la víctima.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 37 años, resultó apresado el martes, al ser interceptado a pocos metros de una finca en la que se hallaba escondido, situada en cercanías del cruce de Avellaneda y Coronel Arena.

Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas que impartieron miembros de la Unidad Funcional N° 12 -temática de Violencia Familiar y de Género- perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Trascendió que la situación había sido narrada ante la Justicia el 9 de septiembre de 2024 por una mujer, de 27 años, quien es hermana de la damnificada.

Al respecto, la joven sostuvo que la chica le había señalado que el 11 de noviembre de 2020, y mientras su progenitora permanecía internada para dar a su luz, su padrastro la ultrajó en una de las habitaciones de la vivienda en la que residían.

Autoridades de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

En forma preventiva, la causa penal está caratulada “Abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores”. A raíz motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

FUENTE: Crónica

