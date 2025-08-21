Tristeza por el fallecimiento de un conocido DJ sanjuanino

En las últimas horas de ayer miércoles, una noticia generó tristeza en el mundo artístico y de la noche de San Juan. Se trata del fallecimiento del reconocido DJ sanjuanino, Gustavo Sánchez. La información fue confirmada por sus familiares y amigos.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En las últimas horas se conoció la noticia sobre la muerte de Gustavo Sánchez, que causó impacto en el mundo artístico de la provincia.
En las últimas horas de ayer miércoles, una noticia generó tristeza en el mundo artístico y de la noche de San Juan. Se trata del fallecimiento del reconocido DJ sanjuanino, Gustavo Sánchez. La información fue confirmada por sus familiares y amigos.
Sánchez, quien venía luchando contra una enfermedad, era una persona muy querida y respetada en el mundo de la música, gracias a carisma y la calidad de su trabajo.
Fueron sus allegados quienes, a través de las redes sociales manifestaron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, hijo y compañero”.
Apenas se difundió el lamentable hecho, amigos y colegas lo despidieron con sentidos mensajes en las redes sociales. “Hasta siempre, hermano”, “Excelente persona” y “Q.E.P.D al Mejor Dj de todos los tiempos”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.
Por otra parte, su familia indicó que, sus restos son velados este jueves en cochería San José, ubicada en Salta 424 Sur, Capital, en el horario de 8:30 a 17:30.