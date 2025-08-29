Tres días de actividades en el Chalet Cantoni: mirá cuáles son las propuestas

- El viernes 29 de agosto, a las 19:30, se llevará a cabo la presentación del libro Diciembre de Leonardo de los Ríos. La obra será presentada en una velada especial que contará con la moderación de Gonzalo Robelis y la intervención musical de Isaías Ibazeta. El encuentro invita a vivir una experiencia poética intensa, donde cada verso se entrega con sensibilidad y coraje, acompañado además por vinos y propuestas gastronómicas. La entrada será libre y gratuita.

- El sábado 30 de agosto, desde las 20:30 hasta las 23:30, el público podrá disfrutar del Ciclo de Comedia Volumen 1: El Mazacote. Esta propuesta escénica reúne tres lenguajes fundamentales del arte cómico: la improvisación teatral, el clown y el stand up. Seis improvisadores locales se sumergirán en relatos espontáneos, mientras que el dúo de clowns “Estado Payaso”, integrado por Silvina Carrizo y Leonardo Beatrice, aportará su mirada lúdica y poética. Para cerrar la noche, Belén Marinero y Agustín Molina, referentes locales con amplia trayectoria, presentarán su show de stand up. La actividad será con entrada libre y gratuita, apta para mayores de 18 años, y contará con servicio de comidas y bebidas.

- El domingo 31 de agosto, de 16 a 18, se realizará el Taller Infantil de la Revista Rawsinito, coordinado por la profesora Eliana Páez Porras y el licenciado Fabián Cabanes. La propuesta está destinada a niñas y niños de 4 a 12 años e incluye lecto-teatralización, juegos, arte visual y dinámicas con materiales reciclados para estimular la expresión corporal, el trabajo en equipo y el aprendizaje de la historia y cultura local. Entre los contenidos se abordarán temas como el Ritual de la Pachamama, la cultura Huarpe y los personajes de la revista. Cada participante recibirá un ejemplar y tendrá la posibilidad de ver sus producciones publicadas en próximos números. La actividad es arancelada, con un valor de $2.000 por niño, destinado a materiales, y requiere inscripción previa a través del formulario en línea.