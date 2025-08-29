viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agenda

Tres días de actividades en el Chalet Cantoni: mirá cuáles son las propuestas

Con una amplia variedad de propuestas la Casa Cultural ofrecerá opciones vinculadas a la literatura, el humor y el arte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viernes, sábado y domingo con actividades en el Chalet Aldo Cantoni.

Viernes, sábado y domingo con actividades en el Chalet Aldo Cantoni.

El Chalet Cantoni Casa Cultural propone para este fin de semana una agenda variada de actividades que combinan literatura, humor, arte y aprendizaje para toda la comunidad.

Lee además
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Viernes primaveral con sol y brisa para San Juan
river se juega el pase a cuartos en mendoza: todo lo que tenes que saber del choque con union
Copa Argentina

River se juega el pase a cuartos en Mendoza: todo lo que tenés que saber del choque con Unión

Las actividades, una por una

- El viernes 29 de agosto, a las 19:30, se llevará a cabo la presentación del libro Diciembre de Leonardo de los Ríos. La obra será presentada en una velada especial que contará con la moderación de Gonzalo Robelis y la intervención musical de Isaías Ibazeta. El encuentro invita a vivir una experiencia poética intensa, donde cada verso se entrega con sensibilidad y coraje, acompañado además por vinos y propuestas gastronómicas. La entrada será libre y gratuita.

- El sábado 30 de agosto, desde las 20:30 hasta las 23:30, el público podrá disfrutar del Ciclo de Comedia Volumen 1: El Mazacote. Esta propuesta escénica reúne tres lenguajes fundamentales del arte cómico: la improvisación teatral, el clown y el stand up. Seis improvisadores locales se sumergirán en relatos espontáneos, mientras que el dúo de clowns “Estado Payaso”, integrado por Silvina Carrizo y Leonardo Beatrice, aportará su mirada lúdica y poética. Para cerrar la noche, Belén Marinero y Agustín Molina, referentes locales con amplia trayectoria, presentarán su show de stand up. La actividad será con entrada libre y gratuita, apta para mayores de 18 años, y contará con servicio de comidas y bebidas.

- El domingo 31 de agosto, de 16 a 18, se realizará el Taller Infantil de la Revista Rawsinito, coordinado por la profesora Eliana Páez Porras y el licenciado Fabián Cabanes. La propuesta está destinada a niñas y niños de 4 a 12 años e incluye lecto-teatralización, juegos, arte visual y dinámicas con materiales reciclados para estimular la expresión corporal, el trabajo en equipo y el aprendizaje de la historia y cultura local. Entre los contenidos se abordarán temas como el Ritual de la Pachamama, la cultura Huarpe y los personajes de la revista. Cada participante recibirá un ejemplar y tendrá la posibilidad de ver sus producciones publicadas en próximos números. La actividad es arancelada, con un valor de $2.000 por niño, destinado a materiales, y requiere inscripción previa a través del formulario en línea.

Temas
Seguí leyendo

Jueves soleado en San Juan: amanecer fresco, tarde ideal para disfrutar al aire libre

Demoras y poca concurrencia: así comenzaron las elecciones por la conducción de la Federación Universitaria y 5 centros de estudiantes

Bono confirmado: ANSES paga un plus de $ 67.000 para un grupo de beneficiarios

San Juan arrancará el miércoles con frío, pero se despide del invierno con una jornada primaveral

AFA dio a conocer el precio de las entradas para Argentina-Venezuela: cuándo saldrán a la venta

Organizan jornada para reforzar la prevención del suicidio en San Juan

Por obras, reducen la calzada en una zona de la Avenida de Circunvalación

Crédito de ANSES: cómo obtener $1.350.000 en simples pasos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Viernes primaveral con sol y brisa para San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

IPV: avanzan con la entrega de 930 lotes urbanizados para clase media en San Juan
Escenario

IPV: avanzan con la entrega de 930 lotes urbanizados para clase media en San Juan

Te Puede Interesar

En el día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver
En sus palabras

En el día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Viernes primaveral con sol y brisa para San Juan

Con la vuelta de Uñac al PJ, el peronismo lanzó sus candidatos sin mencionar a Cristina
Campaña

Con la vuelta de Uñac al PJ, el peronismo lanzó sus candidatos sin mencionar a Cristina

River sacó otra vez chapa en los penales, le ganó a Unión y llega dulce al choque con San Martin
Copa Argentina

River sacó otra vez chapa en los penales, le ganó a Unión y llega dulce al choque con San Martin