Organizan jornada para reforzar la prevención del suicidio en San Juan

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio. En este marco, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental dependiente de la Secretaría Técnica Ministerial, organiza una jornada de actualización bajo el lema “Abordajes actuales de las conductas suicidas: enfoques clínicos y comunitarios”.
El encuentro tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, con el objetivo de fortalecer las capacidades de detección, intervención temprana y acompañamiento ante conductas suicidas, desde una perspectiva integral, comunitaria e intersectorial.
La jornada estará a cargo del licenciado en Psicología Diego Molina, quien desarrollará su exposición en dos bloques diferenciados:
De 8:00 a 12:00: destinado exclusivamente a personal de salud. Se brindarán herramientas clínicas actualizadas para la detección, evaluación y abordaje de conductas suicidas, fortaleciendo el rol de los equipos desde una mirada interdisciplinaria e integral.
De 15:00 a 17:00: dirigido a un público más amplio, integrado por profesionales de Justicia, Educación, Seguridad, y estudiantes avanzados de carreras como Medicina, Psicología, Psicopedagogía, entre otras. El objetivo es brindar herramientas para el manejo adecuado de situaciones de crisis, fortaleciendo el trabajo interinstitucional y las redes de cuidado locales, promoviendo la corresponsabilidad en la prevención del suicidio.
Inscripción
La participación es gratuita, con cupos limitados. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-KTW9FFnQp2CIfnmGL8PBkAAzeBpC0AuCMEWxEbG5T8y7kA/viewform