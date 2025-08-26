martes 26 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

Organizan jornada para reforzar la prevención del suicidio en San Juan

En el Día Mundial y Nacional de Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud realizará una jornada para fortalecer la intervención temprana y las redes de cuidado intersectoriales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial y Nacional para la Prevención del Suicidio. En este marco, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental dependiente de la Secretaría Técnica Ministerial, organiza una jornada de actualización bajo el lema “Abordajes actuales de las conductas suicidas: enfoques clínicos y comunitarios”.

Lee además
Por obras, cortarán el tránsito en media calzada en una zona de la Circunvalación.
Atención

Por obras, reducen la calzada en una zona de la Avenida de Circunvalación
ANSES ha puesto a disposición de un grupo de beneficiarios una línea de crédito.
Haciendo cuentas

Crédito de ANSES: cómo obtener $1.350.000 en simples pasos

El encuentro tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, con el objetivo de fortalecer las capacidades de detección, intervención temprana y acompañamiento ante conductas suicidas, desde una perspectiva integral, comunitaria e intersectorial.

La jornada estará a cargo del licenciado en Psicología Diego Molina, quien desarrollará su exposición en dos bloques diferenciados:

De 8:00 a 12:00: destinado exclusivamente a personal de salud. Se brindarán herramientas clínicas actualizadas para la detección, evaluación y abordaje de conductas suicidas, fortaleciendo el rol de los equipos desde una mirada interdisciplinaria e integral.

De 15:00 a 17:00: dirigido a un público más amplio, integrado por profesionales de Justicia, Educación, Seguridad, y estudiantes avanzados de carreras como Medicina, Psicología, Psicopedagogía, entre otras. El objetivo es brindar herramientas para el manejo adecuado de situaciones de crisis, fortaleciendo el trabajo interinstitucional y las redes de cuidado locales, promoviendo la corresponsabilidad en la prevención del suicidio.

Inscripción

La participación es gratuita, con cupos limitados. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-KTW9FFnQp2CIfnmGL8PBkAAzeBpC0AuCMEWxEbG5T8y7kA/viewform

Temas
Seguí leyendo

Día templado y cielo sin nubes: así arranca el martes en San Juan

Desesperada búsqueda en Sarmiento: un joven desapareció el sábado y su familia pide ayuda

Aumento de las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco por depósitos de $500 mil

ANSES: pago extra de $92.051 para embarazadas, ¿cómo acceder?

Arranca una semana agradable en San Juan: cuál será la máxima este lunes

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

San Martín ultima detalles en su casa mientras espera a Gimnasia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES ha puesto a disposición de un grupo de beneficiarios una línea de crédito.
Haciendo cuentas

Crédito de ANSES: cómo obtener $1.350.000 en simples pasos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Engañada y a pie

"Voy a probarla": el increíble robo de una moto en el Parque de Mayo

Cómo impactará el temporal de Santa Rosa este año en San Juan.
Creer o reventar

Santa Rosa se puso prolija: llegará a San Juan puntual, con lluvias y ¿nevadas?

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril
Crimen de Mario Alday

Conocé el pasado del nuevo sospechoso en el asesinato del jubilado de Villa del Carril

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos
El folklore, de luto

San Juan despide al Chango Huaqueño: hasta cuándo será el velorio y dónde descansarán sus restos

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Te Puede Interesar

Con ventas por el piso, aseguraron que les dieron vacaciones a varios trabajadores de Dilexis
Preocupación

Con ventas "por el piso", aseguraron que les dieron vacaciones a varios trabajadores de Dilexis

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Ruta 40 Sur: se retoman los trabajos tras seis meses del parate por demora de pagos del Gobierno nacional
Movimiento positivo

Ruta 40 Sur: se retoman los trabajos tras seis meses del parate por demora de pagos del Gobierno nacional

Fam Tour, presencia en ferias nacionales y rondas con operadores, las estrategias del Gobierno provincial en conjunto con las agencias de viajes para potenciar el turismo
Acciones vinculadas

"Fam Tour", presencia en ferias nacionales y rondas con operadores, las estrategias del Gobierno provincial en conjunto con las agencias de viajes para potenciar el turismo

Retoman la paritaria, con la presencia de funcionarios del Gobierno de San Juan y los tres gremios docentes
En el Centro Cívico

Retoman la paritaria, con la presencia de funcionarios del Gobierno de San Juan y los tres gremios docentes