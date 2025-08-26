miércoles 27 de agosto 2025

Camino al Mundial

AFA dio a conocer el precio de las entradas para Argentina-Venezuela: cuándo saldrán a la venta

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán su último partido como local por las Eliminatorias Sudamericanas contra la Vinotinto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó los precios de las entradas para el partido que disputarán la Selección Argentina y Venezuela el jueves 4 de septiembre, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que tendrá como escenario el Estadio Monumental, casa de River Plate, genera expectativa entre los hinchas y marca el retorno del equipo dirigido por Lionel Scaloni al país tras la última doble fecha internacional.

La venta de localidades para el cotejo comenzará con una preventa exclusiva para clientes de American Express este martes 26 de agosto a partir de las 17 horas. Un día más tarde, el miércoles 27 de agosto desde las 17, se habilitará la venta general al público. El expendio de boletos se realizará a través de los canales tradicionales y la demanda se anticipa elevada, contemplando los recientes éxitos de la Albiceleste y el posible regreso de figuras emblemáticas como Lionel Messi, quien integra la prelista.

La estructura de precios para el encuentro presenta valores diferenciados según sector y ubicación en el estadio. Las entradas generales populares tienen un costo de $90.000, mientras que los menores abonan $29.000 para ubicarse en la misma zona. Las tribunas Sívori y Centenario en su sector alto tendrán un precio de $158.000, en tanto que el acceso a Sívori y Centenario media se fijó en $320.000. Por su parte, la platea San Martín y Belgrano alta costará $260.000, la zona baja se ubicó en $450.000 y la media alcanza el valor más alto, con $480.000 por entrada.

En cuanto al proceso de retiro de tickets, la información oficial indica que el canje de entradas se hará de manera presencial en las boleterías del estadio Más Monumental. Los días previstos para el trámite son el sábado 30 de agosto de 9 a 13, y los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre en el horario de 9 a 15. Cabe recordar que los menores a partir de los 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder, mientras que las personas con discapacidad deben gestionar el ingreso anticipado a través de la web www.deportick.com, sin posibilidad de hacerlo el día del partido.

La apertura del Monumental está prevista para las 16.30, y las autoridades recomiendan concurrir con la suficiente antelación para evitar demoras en los accesos. La Selección Argentina llega como líder con 35 puntos, seguida por Ecuador y Brasil (25), y con la Vinotinto (18) todavía en la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo, al figurar en la séptima colocación, plaza que otorga un pasaje al Repechaje.

El entrenador Lionel Scaloni incluyó sorpresas y regresos en la prea de convocados para esta fecha. Entre los nombres que llamaron la atención figuran Alan Varela, Valentín Carboni, Diablito Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López, mientras que el retorno de Messi y Marcos Acuña refuerza la expectativa por ver al campeón del mundo con su once ideal. En contrapartida, Alejandro Garnacho no figura entre los nombres seleccionados para esta doble jornada.

Finalizadas las Eliminatorias en septiembre, la Selección Argentina tiene previsto afrontar una serie de amistosos internacionales durante octubre y noviembre, en la antesala del Mundial 2026. Según informó la AFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, con rivales y sedes a confirmar. En tanto, en noviembre, el plantel viajará a Luanda, Angola, y luego a Kerala, India, en el marco de la fecha FIFA comprendida entre el 10 y el 18 del mes, aunque los adversarios aún no fueron oficializados.

LA LISTA PRELIMINAR PARA LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

ARQUEROS:

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES:

  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Marcos Acuña (River Plate)
  • Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)
  • Alan Varela (Porto FC)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Claudio Echeverri (Manchester City)
  • Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS:

  • José López (Palmeiras)
  • Nicolás González (Juventus)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Ángel Correa (Pumas de México)

DT: Lionel Scaloni

