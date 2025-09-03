La pulseada de multimillonarios para quedarse con una famosa empresa con sede en San Juan: quiénes pican en punta

Carrefour , la cadena francesa de supermercados con 43 años de presencia en Argentina , avanza en el proceso de venta de su filial local. La compañía encomendó al Deutsche Bank la búsqueda de un comprador o socio estratégico y en las próximas semanas se espera que se presenten las primeras propuestas al comité global de fusiones y adquisiciones en París. En los últimos días se habló sobre los posibles candidatos a comprar la firma. En San Juan , Carrefour opera en distintos puntos, entre ellos la sede céntrica ubicada en la esquina de avenida Libertador y calle General Acha, uno de los locales más reconocidos por los consumidores locales.

Declaraciones Las frases de uno de los popes mineros de San Juan, sobre su millonaria apuesta en un lugar donde nadie se animaba

Adquisición Pese a la caída del consumo, que ahuyentó inversores, un empresario argentino quiere quedarse con la operación Carrefour, que se va del país

Entre los principales interesados aparece Alfredo Coto , dueño de una de las cadenas más grandes del país. El empresario trabaja junto a su hijo Germán y un equipo de asesores, con la idea de ampliar su escala nacional y consolidarse en segmentos donde Carrefour ya tiene fuerte presencia, como la red de locales Express.

Otro de los nombres en disputa es Francisco de Narváez, actual propietario de ChangoMás tras la compra de Walmart en 2020. En su entorno aseguran que confía en ser el “ganador natural” de la operación, ya que la integración con Carrefour le permitiría ampliar formatos y reforzar su poder de negociación con proveedores. Incluso, según trascendió en la banca local, ya estaría gestionando créditos para afrontar la compra.

También figura en la mesa de negociaciones la familia Braun, dueña de La Anónima. Con base en la Patagonia y una extensa red de supermercados en esa región, los Braun mantienen un perfil más bajo en la discusión, aunque siguen firmes en el proceso de análisis.

En paralelo, otros posibles interesados quedaron fuera de la carrera. El fondo Inverlat, propietario de Havanna, los supermercadistas chinos y el empresario Manuel Antelo junto a la uruguaya Tienda Inglesa se retiraron antes de avanzar en una propuesta concreta.

La filial argentina de Carrefour cuenta con 17.000 empleados, 690 sucursales en 22 provincias y 100 municipios, además de un banco de servicios financieros y activos inmobiliarios estratégicos. El precio de referencia de la operación ronda los 1.000 millones de dólares, aunque no se descarta una venta parcial.

A las cifras se suman condiciones contractuales que dificultan la negociación, como la prohibición de seguir utilizando la marca Carrefour en Argentina y la responsabilidad por futuros juicios laborales.

Carrefour opera en Argentina con distintos formatos: hipermercados, Market, Express, online y Maxi (mayorista). Sin embargo, enfrenta problemas de rentabilidad por la caída del consumo, la inflación y la reducción del mercado real de clientes.