En Jáchal

Dejó una granada tirada en una plaza y la encontraron niños: pagará con cajas de leche para no ir preso

El caso había generado alarma cuando menores encontraron el artefacto explosivo mientras jugaban. La Justicia resolvió otorgarle una suspensión de juicio a prueba con condiciones económicas y solidarias.

granada en Jáchal

El episodio que encendió las alertas en Jáchal a principios de octubre del año pasado tuvo su desenlace judicial. Se trata del hallazgo de una granada de guerra en una plaza del barrio Fronteras Argentinas, que fue encontrada y manipulada por niños sin saber el peligro que representaba.

El hecho ocurrió el 5 de octubre, cerca de las 22:30. Entre bolsos y residuos abandonados en la vía pública, había una caja de cartón que contenía el explosivo. Uno de los menores tomó el objeto y se lo mostró a su madre, quien de inmediato comprendió la gravedad de la situación y dio aviso a la Comisaría 21.

Personal policial y Bomberos del Destacamento Zona Norte llegaron rápidamente al lugar y dispusieron un perímetro de seguridad para evitar que vecinos y transeúntes se acercaran. Tras una inspección inicial, confirmaron que se trataba de una granada de mano FMK-0, un artefacto real, fragmentario y de uso exclusivo militar, considerado de alto riesgo.

Siguiendo los protocolos correspondientes, el explosivo fue neutralizado esa misma noche y luego trasladado de manera preventiva a la base de Bomberos de Jáchal, bajo directivas de la UFI Norte.

La investigación posterior permitió establecer que la granada pertenecía a José Lucero, un vecino del barrio y gendarme retirado, quien había conservado el artefacto guardado durante más de cuatro décadas. Al tratarse de un arma de guerra, la causa pasó al ámbito de la Justicia Federal.

En diciembre, la defensa del imputado solicitó la suspensión del juicio a prueba, argumentando que no contaba con antecedentes penales y que desconocía que el explosivo se encontrara dentro de esa caja, la cual había sido manipulada en distintas oportunidades por su familia sin advertir su contenido.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo aceptó la propuesta y homologó la probation. Como parte del acuerdo, Lucero deberá abonar una suma de 100 mil pesos y realizar la donación de 15 cajas de leche a Casa Sahni, la Sociedad de Amigos del Hospital de Niños.

La medida tendrá una duración de un año y, si el imputado cumple con todas las condiciones impuestas, la acción penal quedará extinguida.

