Guillermo Francella pateó el tablero: "El panorama es desolador"

El reconocido actor Guillermo Francella ha generado una fuerte repercusión tras compartir un preocupante análisis sobre la actualidad de la industria del cine y la televisión en Argentina. Habitualmente ubicado en el sector de artistas que han manifestado su apoyo a la gestión de Javier Milei , el protagonista de El Encargado sorprendió al describir como "desolador" y "aterrador" el panorama laboral para sus colegas.

Al inicio del actual gobierno, Francella había expresado públicamente sus "esperanzas" respecto a la nueva administración, llegando a defender las medidas de ajuste y reducción de gastos. Este respaldo fue correspondido por el propio presidente Milei, quien elogió en diversas ocasiones el trabajo del actor, particularmente su participación en la película Homo Argentum, un filme de 2025 que explora las contradicciones de la identidad nacional a través de un humor ácido.

Sin embargo, en entrevistas recientes, Francella marcó una clara distancia entre su afinidad política y la situación fáctica del sector. “Más que la grieta hay una realidad, no hay trabajo, no hay ficción”, sentenció el actor, subrayando que este diagnóstico excede cualquier postura ideológica. Sus palabras han tenido un impacto extraordinario, dado que este tipo de reclamos suelen asociarse a artistas identificados con el kirchnerismo, pero esta vez provienen de una de las figuras más exitosas y cercanas al oficialismo.

Un impacto que llega a su propia familia

La preocupación de Francella no es solo profesional, sino también personal. El actor reveló que la crisis afecta directamente a sus hijos, Nicolás y Johanna "Yoyi" Francella, quienes también se dedican a la actuación. “Mis dos hijos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador. No se filma”, lamentó, evidenciando que incluso para las nuevas generaciones con apellidos de trayectoria, el escenario es adverso.

El fin de la televisión abierta y el cambio de hábitos

Francella realizó una comparación nostálgica con épocas anteriores de la industria audiovisual argentina. Recordó que, en sus inicios, la televisión abierta ofrecía una continuidad laboral a través de unitarios y tiras diarias, lo que permitía descubrir y convocar nuevos talentos. “Esa continuidad laboral hoy desapareció”, explicó, señalando que la televisión abierta, tal como se conocía, ha dejado de existir como motor de empleo para los actores.

A este complejo escenario se suma el cambio en los hábitos de consumo. Según las fuentes, el actor observó que “la gente dejó de concurrir al cine” debido al auge de las plataformas de streaming. Si bien reconoció la comodidad de ver contenidos en el hogar con sistemas de sonido envolvente, lamentó la pérdida de la "rutina maravillosa" de ir a las salas de cine, la cual considera que prácticamente ha desaparecido.

En conclusión, el testimonio de Francella pone de manifiesto una crisis estructural que atraviesa a toda la industria cinematográfica y televisiva nacional, donde la falta de producciones locales y el cambio tecnológico han configurado un presente de incertidumbre para los trabajadores del arte en Argentina.