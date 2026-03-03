martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lamento

Guillermo Francella pateó el tablero: "El panorama es desolador"

Guillermo Francella, habitualmente muy alineado con las políticas del gobierno nacional, sorprendió con un panorama muy oscuro sobre el presente y el futuro del cine y la televisión en Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El reconocido actor Guillermo Francella ha generado una fuerte repercusión tras compartir un preocupante análisis sobre la actualidad de la industria del cine y la televisión en Argentina. Habitualmente ubicado en el sector de artistas que han manifestado su apoyo a la gestión de Javier Milei, el protagonista de El Encargado sorprendió al describir como "desolador" y "aterrador" el panorama laboral para sus colegas.

Lee además
milei volvio a proyectar la ultima de francella, ahora para su gabinete
Cine y política

Milei volvió a proyectar la última de Francella, ahora para su gabinete
pablo echarri cruzo duro a guillermo francella por sus criticas al cine argentino
Polémica

Pablo Echarri cruzó duro a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino

De la esperanza al golpe de realidad

Al inicio del actual gobierno, Francella había expresado públicamente sus "esperanzas" respecto a la nueva administración, llegando a defender las medidas de ajuste y reducción de gastos. Este respaldo fue correspondido por el propio presidente Milei, quien elogió en diversas ocasiones el trabajo del actor, particularmente su participación en la película Homo Argentum, un filme de 2025 que explora las contradicciones de la identidad nacional a través de un humor ácido.

Sin embargo, en entrevistas recientes, Francella marcó una clara distancia entre su afinidad política y la situación fáctica del sector. “Más que la grieta hay una realidad, no hay trabajo, no hay ficción”, sentenció el actor, subrayando que este diagnóstico excede cualquier postura ideológica. Sus palabras han tenido un impacto extraordinario, dado que este tipo de reclamos suelen asociarse a artistas identificados con el kirchnerismo, pero esta vez provienen de una de las figuras más exitosas y cercanas al oficialismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElEconomista_/status/2028833380259799067&partner=&hide_thread=false

Un impacto que llega a su propia familia

La preocupación de Francella no es solo profesional, sino también personal. El actor reveló que la crisis afecta directamente a sus hijos, Nicolás y Johanna "Yoyi" Francella, quienes también se dedican a la actuación. “Mis dos hijos son actores y me lo expresan todo el tiempo. El panorama es desolador. No se filma”, lamentó, evidenciando que incluso para las nuevas generaciones con apellidos de trayectoria, el escenario es adverso.

El fin de la televisión abierta y el cambio de hábitos

Francella realizó una comparación nostálgica con épocas anteriores de la industria audiovisual argentina. Recordó que, en sus inicios, la televisión abierta ofrecía una continuidad laboral a través de unitarios y tiras diarias, lo que permitía descubrir y convocar nuevos talentos. “Esa continuidad laboral hoy desapareció”, explicó, señalando que la televisión abierta, tal como se conocía, ha dejado de existir como motor de empleo para los actores.

A este complejo escenario se suma el cambio en los hábitos de consumo. Según las fuentes, el actor observó que “la gente dejó de concurrir al cine” debido al auge de las plataformas de streaming. Si bien reconoció la comodidad de ver contenidos en el hogar con sistemas de sonido envolvente, lamentó la pérdida de la "rutina maravillosa" de ir a las salas de cine, la cual considera que prácticamente ha desaparecido.

En conclusión, el testimonio de Francella pone de manifiesto una crisis estructural que atraviesa a toda la industria cinematográfica y televisiva nacional, donde la falta de producciones locales y el cambio tecnológico han configurado un presente de incertidumbre para los trabajadores del arte en Argentina.

Seguí leyendo

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que refleja la "oscura e hipócrita agenda de los progres caviar"

Elba Marcovecchio habló sobre su supuesto romance con Guillermo Francella

Caputo explicó que Argentina tiene "el mejor escudo" ante la guerra de Medio Oriente

La suegra de Nahuel Gallo le agradeció a la AFA por la vuelta del gendarme

Milei recibió al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en medio del conflicto en Medio Oriente

Ratificaron el procesamiento del gendarme que le disparó a Pablo Grillo

UNSJ: nuevo envión para rescatar al radiotelescopio chino que Milei rechaza

Orrego inauguró la ENI N° 81, un establecimiento pensado para el futuro educativo en Ullum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la apertura de sesiones de orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral
Discurso en la Legislatura

La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral

Por Florencia García

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Escándalo en 25 de Mayo

Sorprendieron a un policía junto a una estudiante encerrados dentro de una escuela de La Chimbera

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia
Resolución

UPD masivo en San Juan: clausuraron la fiesta en la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé
Terrible

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

Te Puede Interesar

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa
¿Coacheados?

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa

Por Luz Ochoa
Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Con el 92% de avance, hay fecha estimada para la finalización de las obras en la Quebrada de Zonda
Infraestructura

Con el 92% de avance, hay fecha estimada para la finalización de las obras en la Quebrada de Zonda

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales
Reclamo

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo