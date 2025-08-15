Pablo Echarri cruzó duro a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino

El debate sobre el futuro del cine argentino sumó un capítulo de alto voltaje con un fuerte contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri. El eje: la relación entre las producciones nacionales y su público, y la tensión histórica entre el cine de autor y el comercial.

En un contexto atravesado por la parálisis del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( INCAA) tras los recortes del Gobierno, la discusión se volvió un termómetro del momento que atraviesa la cultura.

En diálogo con Migue Granados en OLGA, Francella cuestionó la baja convocatoria en ciertas funciones: "Van cuatro personas. Ni la familia del director va". Agregó que "hay películas que no ve nadie" y que el problema no siempre está en la difusión, sino en que "no generan interés" por su falta de conexión con las expectativas del público. Con una carrera marcada por éxitos de taquilla como El secreto de sus ojos, Corazón de León, Mi obra maestra y El robo del siglo, planteó que "la gente está muy volcada a las plataformas" y que "la forma de ver películas ya no es la misma".

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Echarri, quien calificó como "una burrada" y "propias de un ignorante" las afirmaciones de su colega. "Prefiere no ver el cine de autor porque le da la espalda al público", resumió el actor, y defendió la coexistencia de distintos formatos: "En los países desarrollados existe el cine comercial y el de arte. Acá se discute que exista una cosa o la otra. Quien hable de eso es un burro y tiene una visión de dos dimensiones de la situación".

Integrante de SAGAI junto a Jorge Marrale, Echarri sostuvo que es clave impulsar "hechos artísticos y grandes creadores o talentos incipientes" en todo el país. "Quien hoy pone en discusión que debe existir una cosa sobre la otra, es un gran ignorante o una mala persona que busca hacer retroceder a Argentina", advirtió. "El que va por ese lado se va a encontrar con una pared nuestra que lo vamos a pelear siempre".

El contrapunto se da a más de un año del recorte al presupuesto y programas del INCAA, que en marzo de 2024 paralizó subsidios, rodajes y actividades culturales, hecho que el sector denuncia como un vaciamiento que amenaza la producción cinematográfica nacional.

El otro condimento es la posición política de cada uno. Guillermo Francella, aunque no lo declara, defiende las políticas del gobierno nacional. Echarri, por su parte, es un kirchnerista confeso, y suena incluso como candidato outsiders para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.