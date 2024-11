Pablo Echarri y su sentido mensaje a Cristina Kirchner: "Te banco hasta el final"

Uno de los que se pronunciaron fue Pablo Echarri, el reconocido actor quien suele estar alineado a la corriente kirchnerista, quien no dudó en brindarle su apoyo incondicional a la exmandataria en un mensaje difundido en sus redes sociales. “ Te banco una y otra vez, hasta el final de todo ”, escribió Echarri en la plataforma X (antes conocida como Twitter). “ El tiempo y la construcción de una alternativa verdaderamente peronista que dé respuesta a esta espantosa degradación institucional, pondrá las cosas en su luga r”, culminó su posteo, que acompañó con un emoji de los dedos en V.

Su mensaje desató comentarios de toda índole en redes, una ola de críticas pero también reflejó, de algún modo, el sentimiento de indignación que ciertos sectores han expresado frente a la decisión judicial.

No es la primera vez que el actor, quien está casado con Nancy Dupláa, se manifiesta a favor tanto de la figura de Cristina como de su modelo económico y político. En agosto de 2022 y en el marco de la misma causa, el protagonista de la obra ART ya había hecho una contundente advertencia. “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar…”, escribió en sus redes sociales en aquel entonces.

El contexto judicial de este caso se remonta a los primeros años de la administración de Cristina Fernández de Kirchner y al manejo de contratos de obra pública en Santa Cruz, una provincia emblemática para el kirchnerismo. La investigación sobre las presuntas irregularidades en esos contratos derivó en un extenso proceso judicial conocido como la causa “Vialidad”, en la que también se imputó a otros funcionarios y empresarios cercanos a la administración kirchnerista.

Sin embargo, la sentencia aún no es definitiva. Mario Villar, fiscal ante la Cámara de Casación, anunció que planea presentar una apelación ante la Corte Suprema. La apelación tiene como objetivo revocar la absolución de la expresidenta en la acusación por asociación ilícita, además de revertir las absoluciones de otros implicados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Esto deja abierta la posibilidad de que el caso vuelva a ser revisado en la instancia judicial más alta de Argentina.

La noticia no solo provocó reacciones entre figuras públicas como Echarri, sino que también avivó el debate sobre la influencia de la justicia en la política argentina, especialmente en un contexto donde el kirchnerismo sigue siendo una fuerza relevante. La posición del actor y de otros defensores de Cristina se enmarca en una narrativa de cuestionamiento hacia el sistema judicial, al que acusan de perseguir políticamente a exfuncionarios de ese sector.

La palabra de Cristina

“Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”, señaló la expresidenta minutos después de conocerse el fallo, mientras participa de una actividad política en Moreno, con la intendenta Mariel Fernández y otras 400 mujeres.

“Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país”, insistió CFK en otro tramo de su descargo.

