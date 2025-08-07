En el orreguismo dicen que hay que dejar de lado la motosierra y agarrar el bisturí

"El Presidente va a contar con los votos de los sanjuaninos y los diputados sanjuaninos nuestros. Pero entendemos que a la época de la motosierra hay que dejarla de lado y agarrar un bisturí y cambiar la mirada de cortar así, a grandes rasgos, para empezar a podar específicamente la planta para que dé el fruto que tiene que dar", analizó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem , sobre la vinculación con Nación. La toma de distancia prudente se da un día después de que el orreguismo presentó su alianza "Por San Juan" con la que competirá en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en una lista que competirán contra la de los libertarios.

¿Por qué no un alianza con La Libertad Avanza ? Si bien se dijo que hubo conversaciones hasta última hora en la previa al cierre de frentes electorales este 7 de agosto, Marcelo Orrego prefirió un armado similar al de 2023, con lo que fue Juntos por el Cambio, englobando a UCR, Dignidad Ciudadana, PRO y Actuar, y sumando al Partido Bloquista, entre otros.

Achem justificó este jueves, en diálogo con Radio Sarmiento que "entendemos que en este momento del Gobierno Nacional el Presidente está necesitando, probablemente, legisladores que levanten la mano sin discutir, que aprueben a ojos cerrados, a libro cerrado, las políticas que el Presidente necesita para mantener el plan de Gobierno Nacional".

Dijo que "nosotros estamos de acuerdo con los lineamientos generales de la macroeconomía nacional, fundamentalmente la baja de la inflación, la apertura y las posibilidades legales de que vengan mejores inversiones a generar empleo, como es la política del RIGI, el achicamiento del Estado, bajar los impuestos al sector privado para que pueda generar empleo, mejorar, por supuesto, la ley de trabajo para que las empresas no tengan miedo de tomar empleados y que los empleados puedan tener un recibo de sueldo y un trabajo con dignidad".

Pero, a la par, expresó diferencias con los libertarios. "Los sanjuaninos estamos acostumbrados a podar la vid y sabemos que no podés podar con una motosierra una vid. Sabes que la va a dañar a la planta y que no va a dar fruto. Hay que agarrar planta por planta y cortar justo en el lugar donde hay que cortar para que la planta dé fruto. Y ese es el trabajo que creo que esta elección tiene que hacer".

Esta metáfora del bisturí, contempla, según el orreguista, "elegir diputados que se sienten a trabajar todos los días en las comisiones del Congreso de la Nación, agarrar proyecto por proyecto, renglón por renglón, y proponer no discutir por discutir, ni pararse en una posición ideológica cerrada, decir, bueno, nosotros vamos a defender a Cristina, salga el sol por donde salga, porque es una persecución política, o nosotros vamos a votar a ojos cerrados el ajuste contra el hospital Garrahan o contra las universidades, a ojos cerrados".

Y enfatizó: "Nosotros creemos que hay otra manera, lo estamos haciendo así en San Juan, de achicar el gasto innecesario y no productivo en el Estado, de hacer más eficientes los recursos. Requiere inteligencia, trabajo, estudio, responsabilidad, apertura de mente, y eso es lo que vamos a proponerle a los sanjuaninos con nuestros candidatos en esta elección".

Sin miedo a represalias nacionales

Achem también analizó si la movida orreguista de ponerse en la vereda de enfrente de LLA para estas elecciones perjudicaría la gobernabilidad provincial. "Yo creo que no. Me parece que ese modelo del látigo y la billetera que el kirchnerismo implementó durante 20 años le hizo muy mal a las provincias argentinas, debilitó el federalismo, nos hizo creer que solamente los porteños saben lo que necesita el interior de la Argentina, sumió a gobernadores ante la billetera, y eso le hizo muy mal al desarrollo de la Argentina", respondió.

Y se explayó: "lo estamos viendo hoy con un Gobierno Nacional que se salió del financiamiento de sus obligaciones en las provincias, y parece que el mundo se viene abajo, porque no hay quien mantenga las rutas, no hay quien pague los subsidios al transporte, no hay quien pague el incentivo docente, no hay quien pague y mantenga los organismos nacionales y los programas nacionales funcionando, y parece que la Argentina dependía de un iluminado que está en Buenos Aires decidiendo sobre los intereses de los sanjuaninos. Me parece que ese modelo fracasó. Por eso la gente votó a Javier Milei en el 2023 y le dijo que no quería más ese látigo y la billetera".

Achem sostuvo que "Milei tiene otra mirada de la política, nosotros hemos visto que no está jugando el juego del látigo y la billetera".

Además, dijo que "nosotros lo hemos apoyado durante estos 18 meses y lo vamos a seguir apoyando, porque no lo hemos apoyado por negocios, lo hemos apoyado por convicción, hemos apoyado todo lo que el Gobierno Nacional propuso que podía ser bueno para la Argentina y para San Juan, y lo vamos a seguir haciendo".

Qué dicen en el orreguismo sobre las candidaturas testimoniales

Ahora que ya están conformados los frentes se va hacia la inscripción de candidatos que vence el 17 de agosto. Sobre la conformación de las listas, el funcionario remarcó que "Marcelo Orrego no hace negocio con la política, construye a partir de buscar los mejores hombres y mujeres como lo ha manifestado y como se ve hoy en nuestro gobierno".

Agregó que "nosotros tenemos, gracias a Dios, a los mejores hombres y mujeres de cada partido del frente que conforma nuestro frente político, con el que ganamos. Y en ese sentido se va a sumar también a partir de ahora el bloquismo a aportar lo mejor que tiene. Pero va a ser un trabajo de un par de días de los presidentes de los partidos buscando aquellos hombres y mujeres que mejor representen los intereses de San Juan y que los sanjuaninos se sientan también representados por ellos.

Achem habló sobre la hipótesis de que el frente oficialista postule a grandes figuras, siempre con la consigna ya sabida de que el gobernador prevé poner a una persona de su extrema confianza en primer lugar e incluso se habla de su hermano Juan José Orrego o de Fabián Martín.

Sobre si es factible la jugada de la candidatura testimonial, es decir que sean electos y luego renuncien para seguir ocuando el cargo actual, Achem dijo que "hay que evaluarlo. No sé y no creo que presentemos así candidatos en carácter testimonial. Hay épocas y épocas, ¿no? Alguna vez en la Argentina pasó eso y alguna vez, digamos, y mucho depende de las condiciones".

Y detalló que "nosotros, más allá del armado testimonial o no testimonial, como gobierno hoy lo que siempre buscamos son hombres y mujeres capaces y con la convicción de defender los intereses de San Juan y de trabajar codo a codo con el gobernador y con cada uno de los ministros, conociendo las políticas que San Juan necesita y los detalles que necesita cada proyecto de ley o cada ley para dar fruto en San Juan. No vamos a armar una lista pensando en una testimonial, vamos a armar una lista pensando en los intereses de San Juan y vamos a proponerle lo mejor que tengamos a los sanjuaninos. Por supuesto con gente, como le digo yo, que tengamos la certeza de que siempre va a mantenerse durante sus cuatro años en la misma línea y no va a cambiar su posición política".