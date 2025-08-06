La danza de nombres de candidatos del orreguismo con la incorporación del bloquismo

Este miércoles, el gobernador Marcelo Orrego presentó oficialmente el Frente Por San Juan. Es un armado constituido por los aliados del 2023 con la incorporación del Partido Bloquista, exsocio histórico del Partido Justicialista. La anexión del bloquismo a la fuerza que administra el Gobierno provincial sucedió después de una serie de acercamientos del presidente cantonista, el diputado local Luis Rueda, en la Legislatura. Aparentemente, una de las condiciones que Rueda puso para la alianza es tener, al menos, un candidato en la lista para las elecciones nacionales legislativas de octubre.

El domingo este diario publicó la disyuntiva que tiene Orrego para los comicios del 26 de octubre. La cuestión electoral pasa por una decisión sobre si colocar "titulares o suplentes" en las listas. El debate previo a las elecciones en el oficialismo está marcado por una serie de metáforas futbolísticas que se contradicen.

Fabián Martín tuvo una charla con sus colaboradores más cercanos en el edificio anexo al Palacio Legislativo. Según pudo reconstruir este medio, el exintendente de Rivadavia —segundo hombre más fuerte del partido Producción y Trabajo— dio una metáfora futbolística sobre el perfil del candidato que encabece la lista para octubre. "Esto es como en el Mundial. No podemos poner suplentes en las Eliminatorias y poner a los titulares recién en el Mundial. Es un riesgo porque capaz con esos jugadores ni llegamos al Mundial", habría expresado ante su círculo íntimo.

¿La frase significaba que iba de candidato? No, pero sí significa que Martín considera que hay que poner a jugar a los titulares en las Eliminatorias (elecciones legislativas) para asegurarse un buen resultado e ingresar al Mundial en las generales del 2027. La pelota, para continuar con la terminología futbolística que usa el Vicegobernador, la tiene el gobernador Orrego. Todo indica que las opciones se limitaron al vice o al intendente de Santa Lucía, conocido como Kanki en su círculo íntimo. Este diario publicó en Plan J de Orrego en agosto del 2024 cuando arrancó el rumor sobre el santaluceño.

Probablemente, el mandatario provincial, en su rol de armador político, haga jugar a un titular y designe a una serie de "suplentes" —siempre siguiendo la fraseología deportiva— como escoltas. Podría ser la ministra de Gobierno, Laura Palma. También la diputada María Rita Lascano.

Después, un alfil de Martín, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, siguió esa línea, pero no coincidió en la postulación del Vicegobernador. "A Messi hay que hacerlo jugar, pero no sería lo más conveniente", dijo en una entrevista en el programa del periodista Gastón Sugo.

Este miércoles en el lanzamiento, Orrego dio el perfil de un candidato de Por San Juan. "Tiene que tener la convicción para cuidar a San Juan. Hay que estar bien instruido. Atento a las necesidades de la provincia. Tiene que tener claras las ideas", marcó. Naturalmente, como todavía faltan más de diez días para la presentación de candidatos, fechada para el 17 de agosto, no dio ninguna precisión respecto a los nombres. Ante la consulta de los periodistas, respondió: "Todo a su tiempo y armoniosamente", una similar a la frase del universo peronista: "Todo en su medida y armoniosamente".

Si bien en el orreguismo no hay definiciones, en el bloquismo sí. De acuerdo a fuentes del partido de la estrella, Rueda impulsa internamente a Fabián Martín, con quien tiene diálogo constante por cuestiones legislativas. En tanto, en cuanto a figuras propias, el diputado provincial podría poner al empresario Leopoldo Bravo o quizá a Eduardo Bazán Agrás, quien estuvo en el lanzamiento del frente. Los dos son personalidades del bloquismo con apellidos ilustres.