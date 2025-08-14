"Uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo": la impresionante presentación de Mastantuono en el Real Madrid

En un día que quedará marcado en su carrera, Franco Mastantuono fue presentado este jueves 14 de agosto como nuevo jugador del Real Madrid , justo en la fecha en la que cumplió 18 años. El mediocampista argentino firmó contrato hasta 2031 acompañado por el presidente Florentino Pérez , quien lo calificó como “uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol”.

Una locura El Real Madrid rompe el chanchito por Mastantuono: cobrará 4 veces más que Echeverri en el City

El acto oficial tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas , donde el exjugador de River atendió a la prensa y compartió sus primeras sensaciones como futbolista del Merengue. El fichaje se concretó tras una venta histórica para el fútbol argentino : 63,2 millones de euros incluyendo impuestos, de los cuales al Millonario le quedaron 45 millones netos. Es el traspaso más costoso en la historia de la Primera División argentina.

Mastantuono ya había hecho historia en River al debutar con apenas 16 años, 5 meses y 14 días, convirtiéndose en el tercer futbolista más joven en hacerlo en el club. En total disputó 64 partidos y en junio pasado sumó su primera convocatoria a la selección argentina mayor, debutando ante Chile.

El técnico Xabi Alonso, clave en la negociación y siempre cerca del jugador durante el proceso, lo considera una pieza prioritaria y buscará incorporarlo al primer equipo lo antes posible, aunque su participación dependerá de la adaptación y de sus primeras prácticas. Hasta ahora, el joven no había podido entrenar ni ingresar a las instalaciones del club debido a la Protección de Menores que impone la FIFA en el artículo 19 de su reglamento.

Con su llegada, el Real Madrid afronta una temporada en la que quiere superar lo hecho en el ciclo anterior, donde solo logró la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental 2024. El gran objetivo es volver a conquistar la UEFA Champions League, torneo que domina con 14 títulos, el doble que su perseguidor más cercano, el Milan.

Mastantuono vestirá la camiseta N° 30, la misma que usó en su breve pero brillante paso por River, y quedará a disposición para el debut de LaLiga 2025-2026 el martes 19 de agosto ante Osasuna, en el Santiago Bernabéu.