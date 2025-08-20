Marquesado goleó en su casa y se prende en la pelea del futbol sanjuanino

La 6ª fecha del Torneo Clausura sanjuanino arrancó este miércoles con siete partidos jugados durante la siesta y dejó de todo: goleadas, empates intensos y equipos que empiezan a acomodarse en la pelea grande. Marquesado goleó y se prende. Los resultados.

Copa Libertadores Estudiantes empató con Cerro Porteño y clasificó a cuartos: el sanjuanino Pérez estuvo en el banco

Gresca ante Peñarol Tras la batalla campal, Marquesado suma una coach para contener a los pibes sancionados: "Alejarlos de las canchas no es bueno"

Uno que no tuvo piedad fue Marquesado, que despachó con un contundente 4 a 1 a Sportivo 9 de Julio. Victorio Martini y Nicolás Lucero, con un doblete cada uno, fueron los encargados de gritar por el Tricolor. El Nueve, que poco pudo hacer, descontó con un tanto de Mauricio Carpino. Con esta victoria, Marquesado se arrima a los de arriba y mete presión.

Por su parte, Carpintería y Desamparados protagonizaron un duelo parejo que terminó en 1 a 1. Los goles los pusieron Nicolás Fernández para el local y Juan Carlos Villalobos para el Víbora, que no logra encontrar regularidad pero sigue en la conversación.

En la calle Sargento Cabral, en un partido cerrado, Colón se llevó tres puntos importantes ante Juventud Zondina gracias a un gol de Michel García, uno de los refuerzos que llegó para este Clausura.

También fue una tarde feliz para Árbol Verde, que venció 1 a 0 a Aberastain con un tanto de Rodrigo Cortéz, en un partido de pocas llegadas pero mucho valor en la tabla.

En Ullum, San Lorenzo no pudo hacerse fuerte de local y empató 2 a 2 con Rivadavia. Para los dueños de casa convirtieron Santiago Pérez y Franco Aballay, mientras que Franco Tapia y Gonzalo Leal nmarcaron para la visita en un duelo con goles, emociones y reparto de puntos.

En Zonda, el local Sarmiento también terminó igualando: fue 1 a 1 ante Minero, con gritos de Xavier Riveros y Pedro Terrero, respectivamente.