Estudiantes empató con Cerro Porteño y clasificó a cuartos: el sanjuanino Pérez estuvo en el banco

Estudiantes empató con Cerro Porteño y clasificó a cuartos.

Estudiantes de La Plata volvió a dar la talla en la Copa Libertadores y se metió entre los ocho mejores del continente. Este miércoles por la noche, el equipo de Eduardo Domínguez empató sin goles ante Cerro Porteño en el Estadio UNO y, gracias al 1-0 conseguido en la ida en Paraguay, selló su clasificación a los cuartos de final del torneo más importante de América. El sanjuanino Fabricio Pérez integró el banco de suplentes, pero sumó minutos.

En un partido parejo, con más lucha que juego, el Pincha hizo valer su experiencia copera y jugó con la ventaja. Cerro intentó tomar el protagonismo, pero nunca pudo romper la sólida estructura del conjunto platense, que manejó los tiempos y no pasó grandes sobresaltos. Estudiantes no necesitó ganar: aguantó bien, cerró los espacios y fue inteligente para no exponerse. Así, con la mínima diferencia global, le alcanzó para avanzar y seguir soñando.

Entre los concentrados del Pincha estuvo nuevamente el sanjuanino Fabricio Pérez, que ocupó un lugar en el banco de suplentes pero no ingresó al partido. El extremo sigue sumando roce en el plantel profesional y fue parte de un partido clave en la campaña copera de su equipo.

