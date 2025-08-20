miércoles 20 de agosto 2025

Jornada de fuerza

San Juan recibe a los deportistas más fuertes del país en el Torneo Nacional de Powerlifting

La competencia se disputará este fin de semana y la agenda de actividades se desarrollarán en el Estadio Aldo Cantoni y en el Sport Club. Lo que tenés que saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Torneo Nacional de Powerlifting.

Torneo Nacional de Powerlifting.

San Juan vuelve a ser epicentro deportivo con la llegada del Torneo Nacional de Powerlifting, un evento que contará con la participación de atletas de distintas provincias como Salta, San Luis, Buenos Aires, entre otras, promete una jornada cargada de fuerza y superación.

La actividad es organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte, y dará inicio el sábado 23 de agosto con un cronograma que incluye instancias de pesaje, capacitación y finalmente la competencia.

La jornada arrancará a las 9hs con el pesaje oficial de los deportistas que participarán del torneo. Luego, a las 10hs, se dictará una capacitación en la sala de precalentamiento del Estadio Aldo Cantoni, destinada a atletas, entrenadores y público interesado en conocer más sobre esta disciplina de fuerza.

Por la tarde, la acción se trasladará al Sport Club (Scalabrini Ortiz 1285 Norte), donde desde las 14:30 horas se realizará el acto de apertura para dar paso a la esperada competencia nacional.

Con esta iniciativa, San Juan no solo recibe a exponentes del powerlifting de nivel nacional, sino que también fortalece el trabajo de inclusión y promoción del deporte que se viene desarrollando en la provincia.

