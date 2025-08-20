San Juan recibe a los deportistas más fuertes del país en el Torneo Nacional de Powerlifting

San Juan vuelve a ser epicentro deportivo con la llegada del Torneo Nacional de Powerlifting , un evento que contará con la participación de atletas de distintas provincias como Salta, San Luis, Buenos Aires, entre otras, promete una jornada cargada de fuerza y superación.

La actividad es organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte, y dará inicio el sábado 23 de agosto con un cronograma que incluye instancias de pesaje, capacitación y finalmente la competencia.

La jornada arrancará a las 9hs con el pesaje oficial de los deportistas que participarán del torneo. Luego, a las 10hs, se dictará una capacitación en la sala de precalentamiento del Estadio Aldo Cantoni, destinada a atletas, entrenadores y público interesado en conocer más sobre esta disciplina de fuerza.

Por la tarde, la acción se trasladará al Sport Club (Scalabrini Ortiz 1285 Norte), donde desde las 14:30 horas se realizará el acto de apertura para dar paso a la esperada competencia nacional.

Con esta iniciativa, San Juan no solo recibe a exponentes del powerlifting de nivel nacional, sino que también fortalece el trabajo de inclusión y promoción del deporte que se viene desarrollando en la provincia.