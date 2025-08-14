Frase picante y amenaza: Raúl Cascini rompió el silencio después de su salida del Consejo de Boca

Hace una semana, Boca anunció la salida de Chicho Serna y Raúl Cascini del club y la disolución del Consejo de Fútbol. Tras varios días de silencio, el "Mosquito" dio su versión de los hechos y desmintió algunos rumores.

"Solamente venir a... no a aclarar nada, porque ya todos saben cómo son las cosas: me he ido del club", dijo de manera escueta y contundente.

Además, Cascini se refirió a los rumores que trascendieron en los últimos días respecto de una salida conflictiva del club y los desmintió por completo.

"Me causa mucha gracia las cosas que están diciendo, por ejemplo que yo le estoy haciendo juicio al club. Soy un agradecido a Boca, agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar porque uno tiene familia, tiene amigos, tengo a mis padres, entonces hay cosas que duelen. Esas cosas me molestan", sostuvo en tono serio.

De esta manera, al haber renunciado a su cargo, Cascini no podría hacerle juicio a Boca, tal como se había deslizado.

Además, el ex volante se refirió directamente a los periodistas presentes con una frase extraña y en tono de advertencia: "Ahora, como yo ya no trabajo más en el club, nos vamos a ver las caras. Y eso va a estar bueno, va a estar lindo".