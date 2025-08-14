jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Frase picante y amenaza: Raúl Cascini rompió el silencio después de su salida del Consejo de Boca

El ex integrante del Consejo de Fútbol desmintió las versiones sobre una posible demanda contra el club y explicó en qué términos quedó su relación con Juan Román Riquelme tras su salida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Raúl Cascini rompió el silencio tras su salida de Boca.&nbsp;

Raúl Cascini rompió el silencio tras su salida de Boca. 

Lee además
Los All Blacks estuvieron en la cancha de Boca. 
El video

Los All Blacks, enamorados de la hinchada de Boca: "Siguieron cantando durante 3 horas"
Cavani, positivo con el mal momento de Boca. 
Después del 1-1

Cavani, positivo con el momento de Boca y tras salir silbado de la Bombonera

"Solamente venir a... no a aclarar nada, porque ya todos saben cómo son las cosas: me he ido del club", dijo de manera escueta y contundente.

Además, Cascini se refirió a los rumores que trascendieron en los últimos días respecto de una salida conflictiva del club y los desmintió por completo.

"Me causa mucha gracia las cosas que están diciendo, por ejemplo que yo le estoy haciendo juicio al club. Soy un agradecido a Boca, agradecido a nuestro presidente, que es mi amigo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar porque uno tiene familia, tiene amigos, tengo a mis padres, entonces hay cosas que duelen. Esas cosas me molestan", sostuvo en tono serio.

De esta manera, al haber renunciado a su cargo, Cascini no podría hacerle juicio a Boca, tal como se había deslizado.

Además, el ex volante se refirió directamente a los periodistas presentes con una frase extraña y en tono de advertencia: "Ahora, como yo ya no trabajo más en el club, nos vamos a ver las caras. Y eso va a estar bueno, va a estar lindo".

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Frase picante y amenaza: Raúl Cascini rompió el silencio después de su salida del Consejo de Boca El ex integrante del Consejo de Fútbol desmintió las versiones sobre una posible demanda contra el club y explicó en qué términos quedó su relación con Juan Román Riquelme tras su salida. Más info en @tiempodesanjuan #boca #cascini #futbol"

Temas
Seguí leyendo

Bomba: Marcos Rojo se fue de Boca para convertirse en refuerzo de Racing

Los millones que Boca rechazó por Zenón: ¿cuánto ofrecía el Olympiacos?

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Elecciones en Desamparados: uno de los candidatos denuncia "irregularidades", aunque la asamblea se hace igual

Con camiseta alternativa, la Reserva de San Martín pierde frente a Talleres en La Boutique

El fútbol sanjuanino sale a la cancha con el quinto capítulo: los choques confirmados y el debut de ¿Motoneta Penco?

Antes de que naciera Mastantuono: Boca campeón, Messi maradoniano, y un Arsenal de Sarandí lleno de gloria

El Atlético Madrid, ¿suma a otro campeón del mundo?: el pedido extremo del Cholo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de minero: que la ultima motoneta sea en san juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Te Puede Interesar

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses
Judiciales

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá
Elecciones 2025

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá

El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes
Rawson

El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes

Milei anticipó una ola violeta en Buenos Aires, y reivindicó el uso del Nunca más para hablar del kirchnerismo
Mensaje

Milei anticipó una "ola violeta" en Buenos Aires, y reivindicó el uso del "Nunca más" para hablar del kirchnerismo