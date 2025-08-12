Los All Blacks, enamorados de la hinchada de Boca: "Siguieron cantando durante 3 horas"

El clásico que Boca empató ante Racing 1-1 en La Bombonera contó con la presencia del plantel de los All Blacks , el seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, y el entrenador principal, Scott Robertson, reveló que quedó fascinado con la hinchada del Xeneize.

"El fútbol era por lo que todos estábamos ahí, pero disfrutamos de la compañía de la gente y de cantar. No podía creer la lista de reproducción, simplemente siguieron cantando durante tres horas", reveló el head coach en una conferencia posterior al encuentro.

A su vez, sobre el ambiente que presenció él y sus dirigidos en la cancha del Xeneize, agregó: "La energía y el ritmo eran increíbles y estuvimos tarareando. No entendíamos las palabras de lo que estaban cantando, pero fue una gran experiencia para nosotros".

Además de lo que expresó el entrenador, varios jugadores estuvieron presentes en una de las plateas del emblemático estadio y no dudaron en compartir su experiencia en redes sociales. El fullback Rieko Ioane publicó una foto con una vista general del campo de juego y comentó en una historia de Instagram: “Locura de atmósfera”. Más tarde, la cuenta oficial de la selección también compartió momentos en la tribuna.