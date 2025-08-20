Este martes, Racing clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras la agónica victoria ante Peñarol por 3 a 1. Con dos goles de Maravilla Martínez y uno de Franco Pardo en el último minuto, la Academia se metió entre los mejores ocho del torneo y jugará ante Vélez, que eliminó a Fortaleza de Brasil .

Pasiones del interior La curiosa forma de Atlético Huaco para tener su cancha como un billar

Jornada de fuerza San Juan recibe a los deportistas más fuertes del país en el Torneo Nacional de Powerlifting

Después de la clasificación, tanto los jugadores como los hinchas dejaron el Cilindro de Avellaneda , pero el héroe de la noche se vio envuelto en una situación inesperada.

Cuando quiso abandonar el estacionamiento del club, su camioneta quedó “varada” y no podía avanzar. Al ver la situación, bajó del vehículo y los hinchas que se encontraban en el lugar no dudaron en darle una mano.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " De héroe en la cancha a empujar su camioneta con los hinchas: el momento viral de Pardo tras la clasificación de Racing El defensor que le dio a la Academia el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores se encontró con un problema inesperado al salir del Cilindro. Un grupo de hinchas lo ayudó y la escena recorrió las redes. Más info en @tiempodesanjuan #viral #racing" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Los simpatizantes ayudaron al defensor a empujar su camioneta y la hija de uno de los presentes compartió el divertido video en TikTok que se hizo viral. “Vas a la cancha a ver a Racing y tu papá termina empujando la camioneta con Pardo”, escribió en la grabación.

En la filmación se puede ver que una decena de hinchas, junto al autor del gol que le dio el pase a Racing a cuartos, empujaron el vehículo para que pudiera volver a su casa. “Un genio Pardo”, escribió Valentina en la cuenta @val.espinosa11.

“Vamos Pardo, héroe total”, “Mínimo una camiseta”, “Los de Racing empujamos todos juntos” y “Gracias Pardo por devolvernos la ilusión”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.