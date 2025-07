Lo que tendría que haber sido una noche de disfrute a puro cuarteto para los fanáticos de Q'Lokura resultó ser una pesadilla para algunos sanjuaninos que no pudieron ni siquiera ingresar al Estadio Aldo Cantoni, pese a tener su entrada en la mano. Distintos momentos quedaron registrados, demostrando el malestar de los seguidores de la banda cordobesa.

Varios lectores de Tiempo de San Juan compartieron su descontento por distintas situaciones que se vivieron. Desde desmanes en la puerta hasta peleas en el interior, todo quedó registrado por los fanáticos que no salían de su asombro por la cantidad de personas que había dentro del estadio.

Incluso se vivió una situación que generó tensión entre los presentes. Un fanático ingresó a un sector que no estaba habilitado para la presencia de público, y al ser advertido por personal de seguridad, no dudó en increparlo. Los disturbios protagonizados por espectador continuaron cuando dejó el lugar y fue advertido nuevamente por personal de seguridad. Todo el momento quedó registrado en distintas filmaciones que no demoraron en hacerse viral y evidenciar la cantidad de personas que habían llegado hasta el Aldo Cantoni.

Desmanes, peleas y fanáticos afuera, lo que dejó el show de Q´Lokura en San Juan Decenas de fanáticos se quedaron sin la posibilidad de presenciar el show de Q´Lokura este martes por la noche debido a la cantidad de personas en el Estadio Aldo Cantoni. El enojo de los que perdieron su entrada y las disculpas de la banda.

La peor parte la vivieron los sanjuaninos que, pese a tener su entrada en mano, no pudieron ni escuchar un solo tema ya que no les permitieron ingresar. Sucede que en un momento el ingreso colapsó por varios sanjuaninos que lograron colarse al show y cuando los que se quedaron afuera hicieron el reclamo para que les devolvieran el dinero, del otro lado recibieron una negativa. No solo se perdieron la oportunidad de vivir una noche a puro show y cuarteto, sino que además perdieron el dinero invertido en la entrada, que superaba los $20.000.

Tanto fanáticos como los propios integrantes de Q´Lokura apuntaron a la organización del evento privado. "¡GRACIAS NIÑOS! Noche a capacidad agotada en el Estadio Aldo Cantoni, gracias por tanto cariño a esta provincia hermosa, mil disculpas a todos los que se quedaron afuera, cabe destacar que no era una producción y/o organización de Q’Lokura, ni tuvimos nada que ver con venta de entradas, accesos, etc. Para cualquier consulta o reclamo comunicarse con “La Meseta Producciones”. Nos vemos el 19 de Julio para festejar juntos el día del amigo en Plaza De La Música", expusieron en su posteo en Instagram.