viernes 8 de agosto 2025

Castigo

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura

Se trata de Pablo Sanguedolce, quien fue condenado por duplicar el aforo del Aldo Cantoni en el show de la famosa banda cuartetera. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
q lokura

El empresario sanjuanino Pablo Sanguedolce, organizador del recital de Q’ Lokura que colapsó el estadio Aldo Cantoni, fue condenado por la Justicia de Faltas a pagar una multa de $11.000.000 y cumplir 100 horas de trabajo comunitario. La sanción llega a un mes del evento, que terminó con sobreventa de entradas, exceso de público y cientos de fanáticos varados en la puerta.

El fallo, dictado este viernes por el juez Marcelo Espósito, estableció que el espectáculo del 8 de julio duplicó la capacidad permitida del estadio: había más de 8.000 personas cuando el aforo máximo es de 4.331.

La aglomeración provocó riesgos serios para la seguridad de los asistentes, con accesos y escaleras colapsados. La noche dejó imágenes de disturbios, quejas masivas y un pedido público de disculpas de uno de los cantantes, Nicolás Sattler, quien desde el escenario reconoció la “mala organización”.

