¿Cómo armar una huerta casera en San Juan? El paso a paso y tips imperdibles

San Juan es una provincia con clima favorable para la agricultura urbana y septiembre se presenta como un momento ideal para la siembra. Si la idea es arrancar con una huerta casera, se aconseja seguir los siguientes pasos para lograr un espacio saludable, orgánico y productivo.
2. Selección de plantas para septiembre
- Tomates: ideales para comenzar a partir de semilla o plantines. Requieren apoyo y riego regular.
- Pimientos: también aptos para primavera, necesitan sol y riegos moderados.
- Acelga: de ciclo corto, perfecta para cosechar en verano.
- Zanahorias: sembrar en surcos con tierra suelta para facilitar su crecimiento.
- Flores y plantas aromáticas: como petunias, caléndulas, menta y perejil, para embellecer y aromatizar el huerto.
Iniciar una huerta en septiembre permite aprovechar la primavera para obtener una cosecha temprana y disfrutar de la agricultura urbana en el propio hogar
3. Consejos para el cuidado
- Regar en las horas tempranas de la mañana o al atardecer.
- Controlar plagas y enfermedades de manera natural, usando abono orgánico y plantas compañeras.
- Mantener una rotación de cultivos para evitar agotamiento del suelo.
4. Beneficios de tener un huerto domiciliario
- Producción de vegetales frescos y saludables.
- Ahorro económico.
- Contribución al cuidado del medio ambiente y bienestar personal.