Abrieron las preinscripciones para cadetes en la Policía de San Juan: cómo anotarse

La Policía de San Juan habilitó el período de preinscripciones para quienes aspiren a ser cadetes y formar parte de la Escuela de Cadetes “Dr. Antonino Aberastain” y del Instituto Superior de Formación en Seguridad Pública, correspondiente al ciclo 2026.

El trámite se podrá realizar entre el 3 y el 5 de septiembre, y estará abierto hasta cubrir un cupo máximo de 1.200 postulantes, según confirmaron desde la fuerza. El formulario de inscripción se encuentra disponible en línea -clic acá-.

A través de sus redes sociales, la institución invitó a los jóvenes a sumarse a la convocatoria con un mensaje en el que remarcan la importancia de trabajar “por un San Juan mejor”. Carreras disponibles Tecnicatura en Seguridad Pública – Oficiales: tiene una duración de tres años. Está destinada a jóvenes de 18 a 23 años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2026.

Diplomatura en Seguridad Pública – Agentes: se cursa durante 18 meses. Pueden postularse quienes tengan entre 19 y 25 años cumplidos hasta la misma fecha. Requisitos generales Ser argentino/a, nativo o por opción.

Contar con el secundario completo al 31 de marzo de 2026, acreditado mediante título o analítico provisorio.

No haber sido dado de baja por mala conducta en otras instituciones de seguridad o fuerzas armadas.

No registrar antecedentes judiciales o contravencionales.

Cumplir con la estatura mínima: 1,65 m para varones y 1,60 m para mujeres.

