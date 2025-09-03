Cuál es el top 5 las mejores opciones de carreras universitarias para estudiar en San Juan, según la IA

La Inteligencia Artificial (IA) habló. En los últimos años, San Juan no solo se consolidó como motor de la minería y la vitivinicultura, sino también como un polo universitario con opciones cada vez más atractivas para los estudiantes. El ChatGPT trazó un ranking de las cinco mejores carreras para estudiar en la provincia , teniendo en cuenta la demanda laboral, el contexto económico y las oportunidades de crecimiento.

Con una de las matrículas más tradicionales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ingeniería en Minas se coloca al tope del ranking. La provincia es epicentro de la actividad minera a nivel nacional y eso convierte a sus egresados en profesionales muy demandados. La cercanía con los yacimientos y el prestigio de la Facultad de Ingeniería hacen de esta carrera una apuesta segura para quienes buscan rápida inserción laboral.

Ingeniería Civil

En segundo lugar aparece Ingeniería Civil, otra de las preferidas por los sanjuaninos. Su campo de acción es tan amplio como necesario: desde obras viales hasta proyectos de infraestructura urbana. La UNSJ y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) ofrecen planes de estudio reconocidos, y la demanda del mercado asegura buenos salarios para los recién graduados.

Medicina

El área de la salud siempre se ubica entre las favoritas, y Medicina no es la excepción. En San Juan, la UCCuyo concentra una gran cantidad de aspirantes que ven en esta carrera una vocación y también una salida profesional sólida. El crecimiento de hospitales, clínicas privadas y centros especializados abre un horizonte laboral cada vez más amplio para los futuros médicos.

Abogacía

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ es testigo año tras año de la fuerte atracción que genera Abogacía. La carrera mantiene su vigencia porque ofrece un abanico de posibilidades: desde el ejercicio independiente hasta cargos en el sector público. Además, la formación jurídica sigue siendo una de las más elegidas por quienes buscan una profesión tradicional pero con proyección asegurada.

Enología

En el quinto puesto, aparece una carrera con sello netamente sanjuanino: Enología. Ligada a la tradición vitivinícola de la provincia, esta disciplina atrae a estudiantes que buscan unir la ciencia con la producción y la cultura del vino. La formación de profesionales especializados se convierte en un aporte clave para uno de los sectores económicos más representativos de San Juan.

San Juan, con su perfil productivo y académico, ofrece un abanico de carreras que responden tanto a las necesidades de la región como a las aspiraciones de los jóvenes. Según la inteligencia artificial, estas cinco opciones marcan el pulso de lo que viene y se consolidan como los caminos más prometedores para estudiar y crecer en la provincia.