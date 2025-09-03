miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Cuál es el top 5 las mejores opciones de carreras universitarias para estudiar en San Juan, según la IA

Un ranking elaborado con inteligencia artificial reveló cuáles son las carreras más prometedoras en San Juan. Minería, salud, derecho y la tradición vitivinícola aparecen entre las opciones con mayor futuro para los jóvenes que buscan formarse en la provincia. El ChatGPT dio su veredicto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carrera san juan unsj ucc.jpg

La Inteligencia Artificial (IA) habló. En los últimos años, San Juan no solo se consolidó como motor de la minería y la vitivinicultura, sino también como un polo universitario con opciones cada vez más atractivas para los estudiantes. El ChatGPT trazó un ranking de las cinco mejores carreras para estudiar en la provincia, teniendo en cuenta la demanda laboral, el contexto económico y las oportunidades de crecimiento.

Lee además
en la unsj afirman que, al menos, un 64% de sus alumnos universitarios trabaja y estudia
Informe

En la UNSJ afirman que, al menos, un 64% de sus alumnos universitarios trabaja y estudia
OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.
Trabajos de mantenimiento

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

Ingeniería en Minas

Con una de las matrículas más tradicionales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ingeniería en Minas se coloca al tope del ranking. La provincia es epicentro de la actividad minera a nivel nacional y eso convierte a sus egresados en profesionales muy demandados. La cercanía con los yacimientos y el prestigio de la Facultad de Ingeniería hacen de esta carrera una apuesta segura para quienes buscan rápida inserción laboral.

Ingeniería Civil

En segundo lugar aparece Ingeniería Civil, otra de las preferidas por los sanjuaninos. Su campo de acción es tan amplio como necesario: desde obras viales hasta proyectos de infraestructura urbana. La UNSJ y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) ofrecen planes de estudio reconocidos, y la demanda del mercado asegura buenos salarios para los recién graduados.

Medicina

El área de la salud siempre se ubica entre las favoritas, y Medicina no es la excepción. En San Juan, la UCCuyo concentra una gran cantidad de aspirantes que ven en esta carrera una vocación y también una salida profesional sólida. El crecimiento de hospitales, clínicas privadas y centros especializados abre un horizonte laboral cada vez más amplio para los futuros médicos.

Abogacía

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ es testigo año tras año de la fuerte atracción que genera Abogacía. La carrera mantiene su vigencia porque ofrece un abanico de posibilidades: desde el ejercicio independiente hasta cargos en el sector público. Además, la formación jurídica sigue siendo una de las más elegidas por quienes buscan una profesión tradicional pero con proyección asegurada.

Enología

En el quinto puesto, aparece una carrera con sello netamente sanjuanino: Enología. Ligada a la tradición vitivinícola de la provincia, esta disciplina atrae a estudiantes que buscan unir la ciencia con la producción y la cultura del vino. La formación de profesionales especializados se convierte en un aporte clave para uno de los sectores económicos más representativos de San Juan.

San Juan, con su perfil productivo y académico, ofrece un abanico de carreras que responden tanto a las necesidades de la región como a las aspiraciones de los jóvenes. Según la inteligencia artificial, estas cinco opciones marcan el pulso de lo que viene y se consolidan como los caminos más prometedores para estudiar y crecer en la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Ecos de Santa Rosa: siguen apareciendo hermosas imágenes del temporal en San Juan

Los sanjuaninos aprueban el mate en el trabajo: sólo 2 de cada 10 creen que es una "falta de respeto"

Crece el ecosistema del Dique Punta Negra: la importante acción que realizaron para mejorarlo

El Chalet Cantoni en septiembre: lleno de arte, música y bienestar para todos

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

Cambió el horario de atención del Vacunatorio Central

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Final feliz: uno de los cachorros rescatados en Albardón fue dado en adopción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Te Puede Interesar

En 2024 la FNS se concentró en artistas nacionales y locales y no trajo como se acostumbraba antes artistas internacionales. En la foto, el show de Abel Pintos y Luciano Pereyra.
Preparativos

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Calingasta no se logra superar el problema de comunicación. 
Crisis

Calingasta "incomunicada": el municipio denunció a una empresa telefónica

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé

Alfredo Coto, con los hermanos Milei.
Negociaciones

La pulseada de multimillonarios para quedarse con una famosa empresa con sede en San Juan: quiénes pican en punta