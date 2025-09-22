lunes 22 de septiembre 2025

Confuso episodio

Violenta gresca en Rivadavia: uno disparó y el otro respondió a los puntazos, ninguno quiso denunciar

El enfrentamiento fue en la madrugada del domingo. El herido con cuchillo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullero.jpg

Este domingo en la madrugada hubo una violenta gresca en Rivadavia y dejó el saldo de dos heridos, uno de arma blanca y otro de un disparo. A pesar de la gravedad del hecho, ninguno de los protagonistas quiso radicar la denuncia ante la policía y la Justicia.

Según fuentes policiales, por razones desconocidas estos sujetos protagonizaron una gresca en el interior de Villa Paula. Aparentemente, uno de ellos identificado como I.J.G., de 19 años, le disparó al otro en la altura del pie.

Ante esta agresión, el herido en la extremidad identificado como M.B.G., tomó represalias y le asestó varias apuñaladas a la alturade la espalda. Fuentes del caso expresaron que este último quedó internado en el Hospital Rawson y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente durante la jornada del domingo.

Lo último que se sabe sobre el caso, es que este protagonista no quiso radicar la denuncia tras salir de la cirugía. Se sabe que está fuera de peligro.

El hecho recayó en manos de comisaría 27ma.

