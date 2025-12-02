martes 2 de diciembre 2025

La saga continúa

La mujer de "Los Borges" irá a juicio en Flagrancia por entrar a la casa de su exesposo y cometer destrozos

Fue por el escándalo que Liliana Loyola protagonizó con su exmarido el 30 de septiembre, ocasión en que a él le hallaron droga. La mujer al principio fue sobreseída, luego revocaron el fallo y ahora irá a juicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Liliana La Borges Loyola en la audiencia de este martes.

Liliana "La Borges" Loyola en la audiencia de este martes.

Liliana Loyola, la presunta narco a la que apodan la “Borges”, volvió a los Tribunales de Flagrancia para responder por el presunto delito de desobediencia a una orden judicial. La mujer arrastra esa causa penal a raíz de un incidente ocurrido en septiembre último, cuando entró a la fuerza a la casa de su exesposo y cometió destrozos en medio de una escena de celos. Como ahora no quiso llegar a un acuerdo de juicio abreviado, la sospechosa irá a juicio en los próximos días.

otro capitulo de los borges: el hombre que fue entregado por su ex tambien obtuvo la prision domiciliaria
Una novela de desamor y droga

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria
Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola luego de sus detenciones en septiembre pasado.
Desamor, droga y venganza

Continúa la novela: volvieron a imputar a la "Borges" por entrar a la casa de su exmarido narco en Chimbas y armarle un escándalo

Tras ese episodio del 30 de septiembre, el conflicto entre Liliana Loyola y su exesposo volvió a quedar expuesto ante la Justicia. A ambos los conocen como “Los Borges”, un apodo que se ganaron hace años por sus peleas, su historial vinculado al narcotráfico y por la similitud de su dinámica conflictiva con los personajes de la serie El Marginal. Esa noche, Loyola irrumpió en la vivienda de Alejandro Alcayaga, en la Villa 1° de Mayo de Chimbas, pese a la prohibición de acercamiento dictada semanas antes. Forzó la puerta, discutió con él y provocó destrozos en el interior, según la denuncia policial. La intervención de la Policía derivó en la requisa donde hallaron 594 gramos de cocaína, lo que terminó complicando a Alcayaga en la Justicia Federal.

image
La fiscal María Paula Carena, de Flagrancia.

La fiscal María Paula Carena, de Flagrancia.

En el caso de Loyola, la fiscal de Flagrancia María Paula Carena la imputó inicialmente por desobediencia judicial y daños. Todo indicaba que la causa se resolvería mediante un acuerdo de juicio abreviado, ya negociado con su defensora la abgada María Filomena Noriega, con una pena condicional. Sin embargo, el entonces juez de Flagrancia Carlos Lima interrumpió ese trámite y sorprendió al dictar su absolución, al considerar que la perimetral que protegía a Alcayaga había perdido vigencia por no establecer una fecha de caducidad.

Ese fallo generó controversia jurídica. La fiscal Carena apeló y el caso pasó a manos del juez de Impugnación Eduardo Raed, quien celebró la audiencia el 27 de noviembre último. Tras revisar el expediente, Raed concluyó que la interpretación de su colega no era ajustada a derecho, afirmó que la vigencia de la restricción dependía del riesgo y no del plazo, y decidió revocar la absolución, declarar nulo ese fallo y apartar a Lima de la causa.

image
La abogada María Filomena Noriega, la defensora.

La abogada María Filomena Noriega, la defensora.

Con esa resolución, la investigación regresó a Flagrancia y quedó nuevamente bajo la órbita de la fiscal Carena. La funcionaria volvió a imputar a Liliana Loyola por desobediencia a una orden judicial -desecharon el delito de daño- ante la jueza María Gema Guerrero, ocasión en la que las partes plantearon un nuevo acuerdo de juicio abreviado que contemplaba una pena de cumplimiento condicional. Sin embargo, la magistrada rechazó el convenio al considerar que la acusada no padece una enfermedad grave que justifique morigerar la sanción. Ante esa negativa, el trámite abreviado quedó descartado y el expediente irá juicio: el delito de desobediencia a una orden judicial prevé penas que van de 15 días a 1 año de prisión. Hasta tanto, la magistrada dispuso que continúe con prisión preventiva en su domicilio.

image
La jueza María Gema Guerrero presidió la audiencia vía zoom.

La jueza María Gema Guerrero presidió la audiencia vía zoom.

En los próximos días, la mujer enfrentará un debate oral en el que se analizará si incumplió deliberadamente la orden judicial que le impedía acercarse a Alcayaga. El juicio abordará el ingreso por la fuerza al domicilio, el contexto de violencia entre ambos y la vigencia de la perimetral, aunque no incluirá el hallazgo de droga, que quedó bajo investigación federal.

La llamada “Borges” continúa además bajo medidas restrictivas por otros expedientes. Cumple prisión domiciliaria por una causa federal abierta en noviembre, cuando fue detenida junto a su hija por presunta comercialización de estupefacientes. Alcayaga, por su parte, también cumple arresto domiciliario por la tenencia de los más de 500 gramos de cocaína hallados en su casa aquella noche del 30 de septiembre. Ambos avanzan por carriles judiciales paralelos, pero cada tanto sus historias vuelven a cruzarse en Tribunales.

