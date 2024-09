Línea eléctrica para el cobre de Josemaría: audiencia pública para dar luz verde a la obra

“La audiencia pública es un paso obligatorio y ya en la última instancia de los procesos para obtener la Declaración ambiental de la obra”, dijo el Subsecretario de Desarrollo Sustentable, Héctor Alfredo Bustamante. “Lo principal es que la comunidad que va ser impactada por la obra tome conocimiento de primera mano de cómo será”, agregó el funcionario.

La Secretaria de Estado de Ambiente de San Juan es quien debe dar luz verde a la obra que implicará una inversión estimada de 200 millones de dólares y que se extenderá desde la actual Estación Transformadora de Rodeo, hasta la futura mina Josemaría.

Obra clave

Bustamante destacó que la obra no solo es para dar energía al proyecto minero, sino que va a complementar el circuito eléctrico del norte provincial, y va a servir para el desarrollo de energías limpias.

“Es imprescindible para la provincia contar con una red ampliada, para poder desarrollar futuros parques solares de la provincia de San Juan. La línea eléctrica hoy podemos asociarla al proyecto Josemaría, pero a futuro abre una posibilidad y una puerta de desarrollo a otro tipo de industrias, y generar infraestructura y conectividad para el desarrollo del norte sanjuanino”, explicó el funcionario. Junto con el camino, esta línea eléctrica va ampliar la conexión y la conectividad de toda la zona que hoy está aislada y poco desarrollada.

Pasos de aprobación

Una vez que los técnicos presenten a los vecinos y sectores productivos de Iglesia el proyecto eléctrico en la audiencia, y en caso de que no haya objeciones; las autoridades ambientales harán un dictamen técnico definitivo. Luego, seguirá un dictamen legal y la Secretaria de Ambiente ya está en condiciones de emitir la resolución de Declaración de Impacto Ambiental, que es la instancia definitiva; en un lapso de entre 10 a 15 días.

“Somos optimistas en el sentido de que no vemos nada que pueda ser objetado, ha sido un trabajo largo y muy prolijo, tanto por parte de las autoridades públicas como de la empresa, que incluyó un abordaje territorial. Si bien es una inversión del sector minero, esa infraestructura va a repercutir positivamente en la comunidad y además Hoy por hoy la posibilidad de encarar obras de infraestructura importante tiene que hacer un esfuerzo público-privado”, expresó Bustamante.

Una vez que se logre la Declaración de Impacto Ambiental, se presentara la solicitud de Acceso a la capacidad de transporte ante TRANSENER, CAMMESA y el ENRE, en diferentes instancias. Luego vienen etapas de licitación de la obra, desarrollo de la ingeniería de detalle, y posterior construcción. No hay fechas previstas aun para la obra, pero se estima que será para el 2025.

Cómo es la línea eléctrica

Se trata de una Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV, que partirá desde la actual estación transformadora (ET) Rodeo, en Iglesia, hasta el yacimiento, al norte de la provincia. Y tendrá una extensión aproximada de 250 km. El costo ascendería a unos 200 millones de dólares.

Además del tendido de la línea harán falta una serie de obras complementarias, como por ejemplo la ampliación de la actual Estación Transformadora (ET) Rodeo, la adecuación de la actual línea de 500 que une la ET Nueva San Juan con la ET Rodeo, que actualmente es operada en 132 kV y que se deberá llevar a 500 kV. También la ampliación de la ET Nueva San Juan en 500 kV, y la construcción de una ET en Josemaría.

Según datos aportados por la empresa, la futura mina Josemaría demandará una potencia eléctrica de 270 MW, con picos de hasta 320 MW, asociada principalmente a los procesos de trituración y molienda del mineral de cobre. Se trata de una demanda considerable, muy superior a la que requiere por ejemplo la extracción de oro.

El Proyecto planea abastecerse de fuentes de energía renovable provista por diversas empresas generadoras. pero para transportarla hasta el Proyecto, Josemaría deberá construir una Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV partiendo desde la actual estación transformadora (ET) Rodeo (Iglesia) hasta el yacimiento, al extremo norte de la provincia de San Juan, en el denominado distrito Vicuña.

Se viene el camino

Bustamante anticipó que en las próximas semanas Iglesia será sede de otra audiencia pública por Josemaría, pero esta vez será por el camino que llevará a la mina. “En un lapso de semanas ya estaremos en condiciones administrativas de realizar adelante la audiencia pública respecto al camino”, dijo.

El camino tendrá una extensión de unos 220 kilómetros en total y necesita la DIA para poder hacer una licitación para la obra. Hay que destacar que el tramo de 60 kilómetros de esa ruta que la empresa planea licitar en noviembre o diciembre, lo puede hacer porque cuenta con el permiso ambiental obtenido en la etapa de exploración de Josemaría.

El proyecto de cobre Josemaría está situado a 435 kilómetros de la ciudad de San Juan, y actualmente usa un camino que pasa por La Rioja para llegar a la zona. Cuando esté terminado el nuevo camino el proyecto minero contará con una vía de acceso netamente por la provincia de San Juan, además de dotar de mayor seguridad a los trabajadores mineros, considerando que el campamento se encuentra a más de 4.000 msnm.