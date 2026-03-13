viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

El viento episodio ocurrió en enero. El ahora condenado, manipulando una escopeta doble cañón, lo amenazó de muerte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-09 at 13.03.16 (1)
Lee además
encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazo de muerte a un vecino en caucete
Procedimiento

Encuentran un arsenal en la casa de un sujeto que amenazó de muerte a un vecino en Caucete
detienen a un ladron que robo una moto en caucete: la habia dejado escondida cerca de la difunta correa
Investigación

Detienen a un ladrón que robó una moto en Caucete: la había dejado escondida cerca de la Difunta Correa

Todo comenzó el pasado 5 de enero de 2026, alrededor de las 19:00 horas. El denunciante circulaba con su hijo por las inmediaciones de calle Enfermera Medina y La Plata. Al pasar cerca de una casa quinta, Olivares salió de forma agresiva increpándolos con un desafiante: "¿Qué hacen aquí?".

A pesar de que las víctimas continuaron su camino para evitar conflictos, la situación escaló minutos después. Cuando ya estaban en su domicilio, Olivares se presentó a bordo de una camioneta gris. Sin bajar del vehículo, exhibió una escopeta doble caño de color negro y apuntó directamente al denunciante mientras lanzaba una cruda amenaza: "No te quiero ver más cerca del quincho porque te voy a pegar un tiro".

Le encontraron un arsenal cuando lo allanaron

Tras la denuncia, se libró una orden de allanamiento en la propiedad del agresor. Lo que comenzó como una causa por amenazas derivó en un grave delito contra la seguridad pública. Los efectivos policiales secuestraron 120 cartuchos calibre 16, 6 armas largas (tipo escopeta) y 1 arma corta (pistola).

Del total del armamento, se constató que cuatro eran armas de fuego de uso civil, de las cuales Olivares no poseía documentación alguna ni podía acreditar ser legítimo usuario.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 13.22.00 (1)

En la audiencia de formalización y control de detención, se presentó un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez con la defensa. El tribunal resolvió condenar a Eric Omar Olivares a la pena de 1 año de prisión condicional por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma y tenencia de arma de fuego de uso civil.

Temas
Seguí leyendo

Juan Antonio, el caucetero que fue intendente de Malargüe y dijo presente en la Vendimia

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Denunciaron el robo de 3.000 kilos de pasas en una finca en Caucete

Caucete: fue a reclamarle por el pago de la cuota alimentaria a su ex y lo atacó con un tenedor

Un ladrón que entró a una casa haciéndose pasar por un policía fue condenado con cárcel

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un contingente de 18 sanjuaninos denuncio una grave estafa con un viaje a rio: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Por María Agostina Montaño

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Te Puede Interesar

Jáchal inició esta semana los trabajos de repavimentación de la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus.
Importante tarea

Mejoran una importante terminal de ómnibus sanjuanina: el detalle de las obras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenaron al coleccionista violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas
Investigación

Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

Foto: Prensa San Martín. 
Primera Nacional

San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China
Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China