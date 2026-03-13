Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

En una resolución veloz de la justicia sanjuanina, Eric Omar Olivares fue condenado tras un violento episodio ocurrido en Caucete. El conflicto, que comenzó con una intimidación directa hacia un vecino, terminó con el hallazgo de un verdadero arsenal en el domicilio del imputado.

Todo comenzó el pasado 5 de enero de 2026, alrededor de las 19:00 horas. El denunciante circulaba con su hijo por las inmediaciones de calle Enfermera Medina y La Plata. Al pasar cerca de una casa quinta, Olivares salió de forma agresiva increpándolos con un desafiante: "¿Qué hacen aquí?".

A pesar de que las víctimas continuaron su camino para evitar conflictos, la situación escaló minutos después. Cuando ya estaban en su domicilio, Olivares se presentó a bordo de una camioneta gris. Sin bajar del vehículo, exhibió una escopeta doble caño de color negro y apuntó directamente al denunciante mientras lanzaba una cruda amenaza: "No te quiero ver más cerca del quincho porque te voy a pegar un tiro".

Le encontraron un arsenal cuando lo allanaron

Tras la denuncia, se libró una orden de allanamiento en la propiedad del agresor. Lo que comenzó como una causa por amenazas derivó en un grave delito contra la seguridad pública. Los efectivos policiales secuestraron 120 cartuchos calibre 16, 6 armas largas (tipo escopeta) y 1 arma corta (pistola).

Del total del armamento, se constató que cuatro eran armas de fuego de uso civil, de las cuales Olivares no poseía documentación alguna ni podía acreditar ser legítimo usuario.

En la audiencia de formalización y control de detención, se presentó un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez con la defensa. El tribunal resolvió condenar a Eric Omar Olivares a la pena de 1 año de prisión condicional por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma y tenencia de arma de fuego de uso civil.