Juan Antonio, el caucetero que fue intendente de Malargüe y dijo presente en la Vendimia

Tiempo de San Juan está en la Vendimia y este sábado en el carrusel de reinas conocimos la historia de un caucetero que llegó a ser intendente de un departamento de Mendoza.

Videonota Un pozo negro y el "fernet de los pobres": los sorprendentes e históricos hallazgos en una plaza sanjuanina

El drone de Tiempo de San Juan El Carrusel de la Vendimia se apoderó del centro mendocino a puro color

Juan Antonio Agulles se fue de Caucete hace 45 años y fue jefe comunal de Malargüe por 8 años. Instalado junto a su esposa Marilú hablo con este medio y reconoció que extraña San Juan todos los días.

"Vamos seguido porque tenemos familia y a ustedes los sigo para enterarme noticias de San Juan", afirmo.

El caucetero, además, es primo de Marcelo Agulles el nuevo Gerente de Comunicación de Vicuña por lo que su lazo con la provincia sigue intacto.

"Organizo la Fiesta Nacional del Chivo de Malargüe y por las pasturas puedo decir que es el mejor", cerró el sanjuanino.

Mirá el video con la nota completa: