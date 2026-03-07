sábado 7 de marzo 2026

Tiempo en la Vendimia

Juan Antonio, el caucetero que fue intendente de Malargüe y dijo presente en la Vendimia

Un caucetero que vive en Mendoza hace 45 años encontró al móvil de Tiempo de San Juan en el carrusel de reinas. Conocé su historia.

Por María Agostina Montaño
Tiempo de San Juan está en la Vendimia y este sábado en el carrusel de reinas conocimos la historia de un caucetero que llegó a ser intendente de un departamento de Mendoza.

Juan Antonio Agulles se fue de Caucete hace 45 años y fue jefe comunal de Malargüe por 8 años. Instalado junto a su esposa Marilú hablo con este medio y reconoció que extraña San Juan todos los días.

"Vamos seguido porque tenemos familia y a ustedes los sigo para enterarme noticias de San Juan", afirmo.

El caucetero, además, es primo de Marcelo Agulles el nuevo Gerente de Comunicación de Vicuña por lo que su lazo con la provincia sigue intacto.

"Organizo la Fiesta Nacional del Chivo de Malargüe y por las pasturas puedo decir que es el mejor", cerró el sanjuanino.

Mirá el video con la nota completa:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo en la Vendimia ¡UN CAUCETERO QUE HIZO HISTORIA EN MENDOZA! En pleno carrusel de la Fiesta Nacional de la Vendimia, nos encontramos con una historia que une a San Juan y Mendoza de una forma inesperada. Se trata de Juan Antonio Agulles, un caucetero que dejó su tierra hace 45 años pero que nunca olvidó sus raíces. ¿Lo más curioso? ¡Llegó a ser Intendente de Malargüe durante 8 años! Acompañado por su esposa Marilú, Juan Antonio charló con Tiempo de San Juan y nos confesó: "Extraño San Juan todos los días. Vamos seguido porque tenemos familia allá y leo el diario para estar siempre al tanto de lo que pasa". El ex jefe comunal es primo de Marcelo Agulles (nuevo Gerente de Comunicación de Veladero) y sigue muy ligado a la actividad regional. Dato de color: Como organizador de la Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe, sacó pecho y aseguró que, gracias a las pasturas de la zona, ¡es el mejor chivo del país! ¡Orgullo sanjuanino que trasciende fronteras! Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #sanjuan"
