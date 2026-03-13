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Justicia

El profesor de la escuela rural de 25 de Mayo acusado de abusar a dos alumnas, condenado a más de 3 años de cárcel: quedó libre

La jueza no dio a lugar al pedido de prisión preventiva que hizo la Fiscalía y, a pesar, de que fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva quedó libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La jueza Carolina Parra dictó sentencia contra el profesor César Oscar Coria, acusado de abusar sexualmente de dos alumnas de una escuela rural en el departamento de 25 de Mayo. El educador fue hallado culpable del delito de abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la educación, recibiendo una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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A pesar de la contundencia de la condena y del pedido expreso de la Fiscalía —representada por Raúl Iglesias y Marisa Marsiglio de la UFI ANIVI—, la magistrada no dio lugar al pedido de prisión preventiva. En consecuencia, Coria quedó en libertad una vez finalizada la audiencia, situación que mantendrá hasta que el fallo adquiera firmeza.

Los fundamentos de la jueza para otorgar este beneficio se basaron en que el docente no tiene antecedentes penales y en que, a lo largo de todo el proceso, nunca obstaculizó la investigación. Cabe destacar que el imputado llegó al juicio en libertad y, según el tribunal, demostró poseer un sólido arraigo laboral y domiciliario, además de haber mantenido un comportamiento respetuoso en todo momento ante las autoridades.

Los hechos que derivaron en esta sentencia ocurrieron durante el primer semestre del ciclo lectivo 2024. Según quedó acreditado en el debate, Coria aprovechaba su condición de maestro para sentar a las niñas de 11 y 12 años en su falda y manosearlas. Los testimonios en Cámara Gesell fueron clave para desarticular la estrategia de la defensa, que intentó presentar los ultrajes como "juegos sin connotación sexual" o situaciones inexistentes.

Tras la denuncia formal realizada por las madres el 4 de julio de 2024, luego de que las menores confesaran lo sucedido a otra profesora, el proceso judicial culmina con esta pena efectiva que, por el momento, el docente cumplirá fuera del servicio penitenciario bajo estrictas pautas de conducta.

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