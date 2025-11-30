lunes 1 de diciembre 2025

Emprendedores

El espacio que nació en pandemia y que reúne a los mejores diseñadores de San Juan

Fue creado de forma autogestiva y todo se hace a pulmón. Hoy son 27 los diseñadores y diseñadoras de la provincia que venden sus productos únicos, en una tienda que ocupa el histórico Chalet Cantoni.

Por María Agostina Montaño
Cuando la pandemia paralizó parte de la agenda cultural de San Juan, un grupo de creativos vio la oportunidad para reinventarse. Así nació hace tres años la Tienda del Chalet: un espacio autogestivo, cuidado, colectivo, que hoy agrupa a 27 diseñadores y diseñadoras de la provincia. Lo que comenzó como una iniciativa modesta, un desprendimiento del proyecto San Juan Diseña, terminó convirtiéndose en un punto de convergencia del talento local.

La idea surgió cuando, tras el parate del San Juan Diseña, se reabrió el histórico Chalet Cantoni como casa cultural. “Éramos doce al principio”, recordó Estrella Sánchez, una diseñadora de muebles para niños que, además, es una de sus socias fundadora. Así nació la tienda, que agrupa diseñadores que fueron elegidos con una exigente curaduría. Los requisitos para formar parte del espacio son claros: diseño de autor, mano de obra artesanal, materiales responsables con el medio ambiente y nada de reventa. Cada producto debía ser único, muchas veces hecho por encargo, y evitar la competencia interna: “no puede haber más de tres que hagan lo mismo”. Con el correr de los meses, el grupo creció: hoy son 27, abarcando disciplinas diversas que van desde diseño industrial, gráficos, indumentaria, objetos decorativos, joyería, cosmética natural, papelería, juguetes, muebles y accesorios, entre otros.

El abanico de productos es amplio y heterogéneo: desde luminarias y deco para el hogar hasta ropa infantil de alta costura, carteras, remeras, mochilas, velas artesanales, objetos de diseño pensados, siempre únicos o por encargo. “La mayoría trabaja a pedido y si alguien quiere otro color o algo personalizado, lo hacemos", comentó Estrella. De esta forma, cada objeto cuenta una historia, cada pieza es parte de un proyecto personal de su autor.

La Tienda del Chalet funciona como un verdadero colectivo: los mismos creadores se turnan para atender, en un sistema organizado con “códigos” y turnos rotativos. El espacio abre de miércoles a sábados: miércoles y jueves de 17 a 21; viernes y sábado de 10 a 13 y 17 a 21, y también domingo cuando coincide con algún evento. Cada diseñador o diseñadora atiende una o dos veces por mes, de modo que todos participen activamente.

Después de estos tres años, uno de los desafíos más importantes sigue siendo la visibilidad. A pesar de su calidad y variedad, muchas personas aún no saben que la tienda está abierta permanentemente. Para revertirlo, se armó un equipo de marketing interno, además de comisiones de ferias y de estética que velan por mantener el espacio organizado y atractivo. Estrella confesó que fue en eventos masivos, como la Fiesta del Sol, donde se dieron cuenta de cuánta gente aún no los conoce.

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, la Tienda del Chalet prepara una feria especial —prevista para el 20 de diciembre— que se extenderá hasta alrededor de la medianoche, ideal para que quienes buscan regalos únicos y personalizados encuentren allí opciones para todas las edades. El pedido de los creadores es acercarse con tiempo, para encargar piezas especiales a gusto.

Dónde queda la Tienda del Chalet

El Chalet Cantoni está ubicado sobre Avenida Libertador General San Martín 3.339 (O), en Rivadaviaa l lado de Antares —una referencia práctica para quienes no sepan la dirección exacta—, un punto céntrico y conocido, fácil de ubicar para quienes quieran visitarlo.

Más que una tienda, este espacio representa hoy el renacer del diseño independiente sanjuanino: una comunidad solidaria, artesanal, comprometida. Un rincón de creatividad auténtica, donde cada pieza es una apuesta a lo local, al trabajo honesto, y al orgullo de crear con las propias manos.

