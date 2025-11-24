En estado de "intoxicación", arrojó una piedra a una casa e intentó agredir al dueño

Un hombre de 41 años fue detenido este lunes en el Barrio Manantial, después de que la Policía interviniera ante un llamado que alertaba sobre su conducta agresiva. Según informaron desde la Comisaría 3° (Flagrancia), Carlos Javier Chávez se encontraba en aparente estado de intoxicación y portaba un arma blanca al momento del arribo de los efectivos.

Cuando los uniformados intentaron identificarlo, Chávez escapó corriendo, aunque fue alcanzado y aprehendido en la puerta de su domicilio. En ese momento, un vecino de 46 años se presentó ante la Policía y denunció que el sujeto había arrojado una piedra contra la puerta de su vivienda, provocando daños, y que posteriormente intentó atacarlo con un cuchillo. El hombre aseguró que logró defenderse y evitar ser herido.

Por disposición del Ayudante Fiscal, Dr. Garcías Thomas, el sujeto fue trasladado a la sede policial y quedó imputado por el delito de “Daño Simple”, en el marco del sistema de Flagrancia. Autoridades continúan con las medidas de rigor correspondientes.

