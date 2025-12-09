martes 9 de diciembre 2025

Lamentable

Terror en Chimbas por un auto que se prendió fuego

Las llamas consumieron por completo al vehículo Peugeot 206 que estaba estacionado sobre la vereda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2025-12-09 at 11.44.37 - frame at 0m4s

El dueño de un automóvil Peugeot 206 vivió momentos de terror en la madrugada de este martes. Su auto, por razones que tratan establecerse, se prendió fuego. Lamentablemente, las pérdidas fueron totales porque el auto quedo consumido en un 100 por ciento.

El incendio del vehículo ocurrió por calle Tucumán cerca de la esquina Reconquista. Los que dieron aviso al 911 fueron los vecinos del barrio, que empezaron a sentir explosiones y un fuerte olor a quemado.

El video de “El Cazador de Noticias” muestra claramente cómo el vehículo se consumió por completo. Las llamas eran tremendas. Mirá el video:

