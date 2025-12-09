Terror en Chimbas por un auto que se prendió fuego

El dueño de un automóvil Peugeot 206 vivió momentos de terror en la madrugada de este martes. Su auto, por razones que tratan establecerse, se prendió fuego. Lamentablemente, las pérdidas fueron totales porque el auto quedo consumido en un 100 por ciento.

El incendio del vehículo ocurrió por calle Tucumán cerca de la esquina Reconquista. Los que dieron aviso al 911 fueron los vecinos del barrio, que empezaron a sentir explosiones y un fuerte olor a quemado.

El video de “El Cazador de Noticias” muestra claramente cómo el vehículo se consumió por completo. Las llamas eran tremendas. Mirá el video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1998405118706798970&partner=&hide_thread=false Un auto fue consumido por las llamas en Chimbas, San Juan pic.twitter.com/0sKl6OEWK1 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 9, 2025

Temas Chimbas

auto

Incendio