Embajadas de América y Europa en Cuba aceleran planes de evacuación

En las últimas semanas, la incertidumbre geopolítica en el Caribe ha llevado a diversas sedes diplomáticas y empresas extranjeras en Cuba a revisar y actualizar sus planes de contingencia y evacuación. Esta reacción se produce como consecuencia directa de la creciente presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Preparativos diplomáticos ante una posible crisis Cerca de una decena de legaciones de países europeos y latinoamericanos han confirmado que se encuentran actualizando sus listados de ciudadanos residentes, llegando incluso a contactar a sus nacionales uno a uno para verificar sus datos. El temor principal radica en la posibilidad de una intervención militar estadounidense o un colapso total de los servicios en la isla.

De acuerdo con las fuentes, algunas embajadas se están pertrechando con suministros para soportar periodos prolongados sin corriente eléctrica, combustible ni agua, previendo que la crisis total del país se agudice por la presión de Washington. Una diplomática en La Habana, bajo condición de anonimato, señaló que es su "responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios" ante la sensibilidad del tema.

Impacto en el sector empresarial: El caso Unilever La alarma no se limita al cuerpo diplomático; el sector privado también está tomando medidas drásticas. El caso más relevante es el de la multinacional británica Unilever, que ya ha evacuado a las familias de sus trabajadores extranjeros presentes en la isla. Otras firmas internacionales han advertido que, si se cortan definitivamente los suministros de combustible desde Venezuela y México, mantener la producción manufacturera será insostenible.

Asfixia energética y retórica de Washington La situación se ha visto agravada por el "cerrojazo energético" impulsado por la administración de Donald Trump, quien ha forzado el cierre del suministro de petróleo venezolano a la isla. Actualmente, se estima que Cuba cuenta con reservas de petróleo para apenas 15 o 20 días.

La retórica desde Washington ha subido de tono:

afirmó que Cuba está "a punto de caer" y sugirió que lo único restante por hacer es "entrar y destruir el lugar". Marco Rubio , secretario de Estado, advirtió: "Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco".

, secretario de Estado, advirtió: "Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco". Christopher Landau, subsecretario de Estado, expresó el deseo de que este mismo 2026 los cubanos puedan ejercer sus "libertades fundamentales".

Un escenario histórico crítico

Expertos coinciden en que la tensión actual se posiciona como una de las más graves en décadas, comparable a hitos históricos como la Crisis de los Misiles (1962) o la invasión de Bahía de Cochinos (1961). Mientras la población cubana enfrenta apagones diarios y escasez crítica de bienes básicos, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha manifestado en redes sociales que las "amenazas contra Cuba no nos detendrán". Sin embargo, la combinación de aislamiento internacional y colapso energético plantea serias dudas sobre la capacidad del régimen para sostener su estructura de poder.