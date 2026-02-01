León XIV pidió que Estados Unidos y Cuba mantengan "un diálogo sincero y eficaz"

El papa León XIV pidió este domingo a Cuba y Estados Unidos que mantengan “un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano”, después del rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

“He recibido con gran preocupación noticias de aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos, y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo”, dijo el pontífice estadounidense, asomado a la ventana de su estudio en el palacio apostólico.

León XIV también pidió que Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, “proteja y asista a todos los hijos de esta amada tierra”.

Sus palabras se dirigen a un escenario de creciente tensión entre Washington y La Habana, tras que el presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que establece que Cuba “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de Estados Unidos.

La nueva medida llega tras el corte del suministro de crudo venezolano a La Habana, anunciado tras la detención del dictador Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el pasado 3 de enero. Trump considera que bloquear el suministro de petróleo a la isla provocará un cambio de régimen en un país ya desgastado por una crisis económica, energética y social.

El papa se sumó al llamado que un día antes realizó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), que expresó “su profunda preocupación” ante lo que consideró un “agravamiento” de la situación económica y social en el país.

La conferencia exhortó a “buscar caminos de diálogo y cambios estructurales”, y señaló que “Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor”, en referencia a una posible paralización del suministro de petróleo tras la orden de Trump.

“Queremos y anhelamos una Cuba renovada, próspera y feliz, pero sin aumentar el sufrimiento de los pobres, de los ancianos, de los enfermos, de los niños cubanos”, agregó el mensaje de los obispos católicos cubanos.

Tregua olímpica par los JJOO invernales

El llamado del papa se enmarca en una serie de declaraciones que realizó este domingo tras el rezo del ángelus, en las que también abordó otros conflictos y situaciones de crisis en el mundo.

León XIV afirmó que las víctimas civiles en acciones armadas “violan abiertamente la moral y la ley”, y pidió que se ponga fin a “esta intolerable injusticia”. Sus comentarios coincidieron con la celebración en Italia del “Día Nacional en Memoria de las Víctimas Civiles de Guerras y Conflictos en el Mundo”.

El pontífice también compartió sus oraciones por las víctimas de un deslizamiento de tierra en una mina en Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo, y por los fallecidos y los que sufren por las tormentas que han azotado Portugal y el sur de Italia en los últimos días. No olvidó a la población de Mozambique, gravemente afectada por inundaciones que han provocado cientos de miles de desplazados desde octubre, según la ONU.

Además, León XIV instó a una tregua olímpica con motivo de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina, que darán inicio el próximo viernes en Italia. “Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz, que es también el sentido de la tregua olímpica”, indicó el papa, y deseo que “todos aquellos que tienen en el corazón la paz y ocupan puestos de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para realizar gestos concretos de distensión y diálogo”.

(Con información de EFE)