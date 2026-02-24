martes 24 de febrero 2026

Dimisión

Robo de las joyas de la Corona: Renunció la directora del Louvre

La directora del museo más visitado del mundo no pudo resistir el escándalo provocado por el robo de las joyas de la corona francesa, valuadas en 88 millones de euros.

Por Agencia NA
La directora del Museo del Louvre, en París, el más visitado del mundo, renunció este martes tras la crisis desatada por el robo de joyas de la corona ocurrido en octubre del año pasado por un valor de 88 millones de euros (US$ 100 millones).

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que aceptaba la renuncia de Laurence des Cars y elogió su decisión de dimitir como “un acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita estabilidad y un nuevo y fuerte impulso”, informó el Palacio del Elíseo y reportaron Le Monde y CNN, y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Macron “le agradeció su trabajo y su compromiso durante estos últimos años y, apoyándose en su innegable experiencia científica, quiso confiarle una misión en el marco de la presidencia francesa del G7 sobre la cooperación entre los grandes museos de los países interesados”, continuó el Elíseo.

Des Cars había ofrecido previamente su renuncia a la ministra de Cultura, Rachida Dati, después del robo en el que los ladrones irrumpieron en la Galería de Apolo del museo, pero la solicitud había sido rechazada en ese momento.

La directora renunciante admitió el año pasado que la “infraestructura técnica absolutamente obsoleta, incluso ausente” para monitorear los tesoros más valiosos del país era una “observación terrible” para el museo más grande del mundo.

Debilitada por el robo y la exposición de numerosas fallas, Des Cars comparecerá el miércoles ante la comisión parlamentaria de investigación sobre la seguridad del museo.

Des Cars se convirtió en la primera mujer directora del Louvre en sus 230 años de historia, cuando asumió el cargo en septiembre de 2021.

En un golpe digno de una película, un grupo de ladrones ingresó el 19 de octubre pasado al Museo del Louvre y en sólo siete minutos se llevó joyas de “valor incalculable” de la colección de Napoleón.

Una vez dentro, utilizaron una cortadora de disco para romper los cristales y acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las joyas de la Corona Francesa.

Una tiara adornada con perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia figura entre los objetos robados.

Tras las investigaciones policiales, dos sospechosos fueron detenidos el 25 de octubre. Otros cinco fueron atrapados el 29 de ese mes: tres de ellos fueron puestos en libertad posteriormente, mientras que los otros dos fueron imputados por complicidad en robo organizado y conspiración para delinquir.

En 2024, el Louvre recibió 8,7 millones de visitantes, de los cuales los turistas estadounidenses representaron el 13 % del total, solo superados por los franceses.

