jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De no creer

Robo insólito al Louvre: detuvieron a varios sospechosos, pero las joyas no aparecen

El espectacular robo ocurrido en el museo más seguro del mundo perdió piezas históricas y valuadas en más de 100 millones de dólares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La policía francesa detuvo a otros cinco sospechosos por el robo de joyas en el museo del Louvre, un golpe que sacudió a París y puso en alerta a las autoridades. Entre los arrestados, hay un hombre que podría haber formado parte del comando que ejecutó el asalto, según confirmó la fiscal de París, Laure Beccuau.

Lee además
Las autoridades francés siguen buscando a los ladrones del Museo del Louvre.
Investigación

Robo al Louvre: capturaron dos ladrones, pero qué se sabe de las joyas sustraídas
El Museo del Louvre sufrió un llamativo robo el pasado domingo.
Investigación

Robo al Louvre: logran rastrear la ruta que tomaron los ladrones, ¿y ahora?

“Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mirilla”, explicó Beccuau en declaraciones radiales. Sin embargo, el botín, valuado en unos 88 millones de euros (más de 100 millones de dólares), todavía no apareció.

Cómo fue el robo en el Louvre

El robo ocurrió el 19 de octubre, cuando un grupo de cuatro hombres irrumpió en el Louvre en cuestión de minutos. Los ladrones entraron por una ventana utilizando un montacargas instalado en la vía pública, forzaron las vitrinas con una sierra de disco y se llevaron ocho joyas de la corona francesa. La fuga fue igual de cinematográfica: escaparon en dos motos conducidas por cómplices.

Entre las piezas robadas se destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. Durante la huida, los delincuentes dejaron caer una corona de la emperatriz Eugenia, que resultó dañada. “Su restauración será delicada”, advirtió la fiscal.

Las detenciones y la investigación en marcha

La misma noche del miércoles, otros dos sospechosos que habían sido detenidos el sábado fueron inculpados y encarcelados. Según la fiscal, ambos habrían integrado el comando y “reconocieron parcialmente los hechos”.

Sobre los cinco últimos arrestados, Beccuau detalló que se hallaron “restos de ADN” que vinculan a uno de ellos con el robo y sugirió que podría ser uno de los cuatro asaltantes. El resto de los detenidos, según la fiscal, “pueden eventualmente informarnos sobre el desarrollo de los hechos”, aunque evitó dar más detalles sobre sus perfiles.

Las detenciones se realizaron en distintos puntos de París y su periferia. Sin embargo, los “allanamientos efectuados durante la tarde y la noche no nos han permitido encontrar el botín del robo”, lamentó Beccuau.

Un botín imposible de vender y un llamado a la devolución

Las joyas robadas son piezas únicas y, según la fiscal, “evidentemente, invendibles”. Beccuau fue tajante: “Cualquier persona que las compre se haría culpable, a su vez, de encubrimiento de este delito”. Además, lanzó un mensaje directo: “Aún hay tiempo para devolverlas”.

El espectacular golpe al Louvre mantiene en vilo a Francia y al mundo del arte, mientras la policía sigue tras la pista de las joyas históricas y de los responsables de uno de los robos más impactantes de los últimos años.

Temas
Seguí leyendo

Insólito robo en el Louvre: siete minutos, un botín "inestimable" y un atraco que impacta al mundo

Tras un operativo que dejó 130 muertos, el gobierno federal y el de Río de Janeiro unifican fuerzas

Intriga en Chernobyl: hallan perros con un inusual pelaje azul en la zona de exclusión

China exigirá a influencers título universitario para hablar de ciertas cosas

Operación narco en Río:  las últimas palabras de un sargento brasileño a su esposa antes de morir

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

Río de Janeiro, bajo fuego: más de 120 muertos y 100 desaparecidos

Las apocalípticas predicciones de Baba Vanga para lo que resta del año: "El principio del fin"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Río de Janeiro atraviesa días tormentosos que, de momento, han dejado 130 muertos.
Caos en Brasil

Tras un operativo que dejó 130 muertos, el gobierno federal y el de Río de Janeiro unifican fuerzas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches video
Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable