El escenario internacional ha alcanzado un nuevo pico de tensión tras las recientes declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien afirmó que los enemigos de Moscú saben perfectamente cómo terminará un ataque nuclear contra Rusia. Durante un discurso ante la plana mayor del servicio de seguridad FSB, el mandatario advirtió que quienes buscan la derrota de su país llegarán al extremo y luego se arrepentirán. Esta postura se sostiene sobre una doctrina de supervivencia estatal que el liderazgo ruso ha resumido de forma tajante: si Rusia no tiene lugar en el mundo, ese mundo pierde sentido.

La inteligencia exterior rusa, a través del SVR, ha denunciado formalmente que Francia y el Reino Unido estarían trabajando activamente para proporcionar a Ucrania una bomba nuclear o sucia con el objetivo de asegurar condiciones más favorables en eventuales negociaciones. Según el organismo de seguridad, Londres y París son conscientes de que la situación en el frente no deja ninguna posibilidad de lograr la tan ansiada victoria sobre Rusia, por lo que sopesan entregar a Kiev un arma maravillosa. Estas maniobras son calificadas por el Kremlin como planes extremadamente peligrosos que reflejan una pérdida del sentido de la realidad por parte de los líderes europeos.

En el ámbito de la comunicación estatal, la retórica se ha vuelto igualmente confrontativa, señalando a Europa como el actor principal en el deterioro de la seguridad global. Se ha planteado de manera explícita que, si el enfrentamiento escala, el continente enfrentará consecuencias irreversibles, utilizando a Alemania como un ejemplo concreto y cargado de simbolismo histórico de lo que estaría en juego. En este marco, se enfatiza que las armas estratégicas no distinguen entre gobiernos y poblaciones civiles, y que sus efectos serían devastadores y permanentes.

El nivel de la amenaza fue reforzado por el exmandatario y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, quien advirtió que Moscú utilizará armas nucleares contra Ucrania, el Reino Unido y Francia si estos últimos proveen arsenal atómico al gobierno de Zelensky. Mientras el Ejército ruso refuerza su capacidad operativa y moderniza sus sistemas tecnológicos, el mensaje central desde el Kremlin permanece invariable: Rusia no aceptará una derrota estructural que comprometa su existencia, y cualquier paso en falso de Occidente redefinirá todos los límites de la confrontación.