Las armadas de Irán y Rusia realizarán un ejercicio conjunto el jueves

Las fuerzas navales de Irán y Rusia tienen previsto realizar un ejercicio conjunto el jueves en el Golfo de Omán y el norte del Océano Índico, informó el miércoles la agencia de noticias semioficial Mehr.

Hassan Maqsoudlou, portavoz del ejercicio, afirmó que este tiene como objetivo mejorar la seguridad marítima, ampliar la cooperación entre las armadas de ambos países y mejorar la coordinación en operaciones conjuntas, informó Mehr.

Maqsoudlou señaló que la protección de buques mercantes y petroleros, así como la lucha contra el terrorismo marítimo, se encuentran entre los objetivos principales del ejercicio, lo que refleja el creciente papel de los países de la región para garantizar la seguridad marítima y su compromiso con la lucha contra el unilateralismo, según el informe.

El comandante de la Fuerza Naval rusa, Alexey Sergeev, destacó las relaciones “amistosas y estrechas” entre Moscú y Teherán, afirmando que ambos países son capaces de abordar “muchos de los problemas y desafíos marítimos y costeros” mediante la cooperación, añadió el informe.

Según la agencia de noticias semioficial iraní Fars, el ejercicio contará con la participación de buques de la Armada iraní y de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), así como de la corbeta Stoikiy, clase Steregushchiy, de la Armada rusa.

El ejercicio se llevará a cabo en un contexto de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos, con un aumento de la presencia militar estadounidense en la región.

El martes, la Armada del CGRI cerró temporalmente partes del Estrecho de Ormuz durante el segundo día de sus ejercicios en esta estratégica vía fluvial, según informaron medios iraníes.