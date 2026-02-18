miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alianza

Las armadas de Irán y Rusia realizarán un ejercicio conjunto el jueves

El ejercicio contará con la participación de buques de la Armada iraní y de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), así como de la corbeta Stoikiy, clase Steregushchiy, de la Armada rusa.

image

Las fuerzas navales de Irán y Rusia tienen previsto realizar un ejercicio conjunto el jueves en el Golfo de Omán y el norte del Océano Índico, informó el miércoles la agencia de noticias semioficial Mehr.

Lee además
el ministro de relaciones exteriores irani amenazo a eeuu y aseguro que habra consecuencias duraderas
Guerra

El ministro de Relaciones Exteriores iraní amenazó a EEUU y aseguró que habrá "consecuencias duraderas"
tension en medio oriente: estados unidos derribo un dron irani que se acerco a un portaaviones en el mar arabigo
Escenario bélico

Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones en el mar Arábigo

Hassan Maqsoudlou, portavoz del ejercicio, afirmó que este tiene como objetivo mejorar la seguridad marítima, ampliar la cooperación entre las armadas de ambos países y mejorar la coordinación en operaciones conjuntas, informó Mehr.

Maqsoudlou señaló que la protección de buques mercantes y petroleros, así como la lucha contra el terrorismo marítimo, se encuentran entre los objetivos principales del ejercicio, lo que refleja el creciente papel de los países de la región para garantizar la seguridad marítima y su compromiso con la lucha contra el unilateralismo, según el informe.

El comandante de la Fuerza Naval rusa, Alexey Sergeev, destacó las relaciones “amistosas y estrechas” entre Moscú y Teherán, afirmando que ambos países son capaces de abordar “muchos de los problemas y desafíos marítimos y costeros” mediante la cooperación, añadió el informe.

Según la agencia de noticias semioficial iraní Fars, el ejercicio contará con la participación de buques de la Armada iraní y de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), así como de la corbeta Stoikiy, clase Steregushchiy, de la Armada rusa.

El ejercicio se llevará a cabo en un contexto de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos, con un aumento de la presencia militar estadounidense en la región.

El martes, la Armada del CGRI cerró temporalmente partes del Estrecho de Ormuz durante el segundo día de sus ejercicios en esta estratégica vía fluvial, según informaron medios iraníes.

Seguí leyendo

"Siempre es primavera": Putin y Xi Jinping ratificaron la alianza entre Rusia y China

India y Alemania también restringirían las redes sociales para menores de edad

Hallan muerta en un hotel de Atenas a la productora israelí de la serie "Teherán"

Fuerte ataque del Comando Sur de EEUU a barcos en el Pacífico Sur y el Caribe

Colombia retoma negociaciones de paz con un importante cártel de drogas

Destituyeron al presidente peruano, a pocos días de las elecciones

Arribó a Venezuela un nuevo vuelo con 110 migrantes deportados desde Estados Unidos

Eclipse Solar Anular: de qué se trata y dónde se podrá ver este fenómeno

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Te Puede Interesar

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿En un country de Santa Lucía? Descubren una cueva de vehículos robados
Dos secuestros

¿En un country de Santa Lucía? Descubren una "cueva" de vehículos robados

El asadito, casi un lujo por el precio de la carne.
Sondeo de TIEMPO

El asado del domingo, la principal víctima con el aumento de la carne en San Juan

Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?
Infraestructura

Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?

El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño
Imputado

El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño