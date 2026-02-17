miércoles 18 de febrero 2026

Investigación

Hallan muerta en un hotel de Atenas a la productora israelí de la serie "Teherán"

Dana Eden, la productora detrás del exitoso programa israelí “Teherán”, fue encontrada muerta en una habitación de un hotel de Atenas, según la policía griega.

Por Agencia NA
image

La productora Dana Eden, de 52 años, fue hallada sin vida el domingo, y la policía está investigando lo ocurrido como un suicidio después de que los investigadores griegos dijeron que encontraron su cuello con hematomas y con pastillas en la escena.

Eden se encontraba en la capital griega supervisando la cuarta temporada de la serie de espías de Apple TV+ "Teherán", que gira en torno a un agente del Mossad que intenta infiltrarse en el régimen de Irán. Su cuerpo fue encontrado por su hermano, según la emisora israelí Kan, citada por el diario The New York Post al que tuvo acceso las Agencia Noticias Argentinas.

Su hermano se preocupó cuando ella no respondió a sus mensajes de texto.

Eden fue encontrada con hematomas en el cuello y la parte inferior del cuerpo, según informó el medio local Ta Nea.

La policía local emitió una orden de autopsia para determinar la causa de la muerte y comenzó a recopilar imágenes de las cámaras de seguridad y el testimonio del personal del hotel.

Por su parte, la compañía productora de “Teherán” dijo que no había evidencia de participación criminal o nacionalista en la muerte de Eden, en medio de rumores en las redes sociales de que pudo haber sido asesinada por agentes iraníes.

“La productora quiere dejar claro que los rumores de que la muerte fue criminal o nacionalista no son ciertos ni tienen fundamento”, dijeron Donna y Shula Productions en el comunicado, citado por el diario The Times of Israel.

“Hacemos un llamado a los medios de comunicación y al público para que no publiquen teorías infundadas y actúen con responsabilidad y sensibilidad. Este es un momento de inmenso dolor para la familia, amigos y colegas”, añadió. “Queremos preservar la dignidad y la privacidad de Dana”.

El programa premiado, ganador del Premio Emmy Internacional y transmitido por Apple TV, fue escrito y creado por Moshe Zonder, Eden y Maor Kohn.

La decisión de utilizar secciones de Atenas, como sustituto de Teherán se tomó después de que Eden visitara el país europeo en unas vacaciones familiares y quedara impresionada por las similitudes visuales entre las dos ciudades, ya que los israelíes tiene prohibido viajar a Irán.

La socia profesional de Eden fue la productora Shula Spiegel, la otra mitad de Donna y Shula Productions, a través de la cual se produjeron “Teherán” y muchas otras obras de ella.

“Teherán” fue un gran éxito para Apple TV y está protagonizada por Niv Sultan, Shaun Toub, Glenn Close y Hugh Laurie. La serie ganó un premio Emmy Internacional en 2021 a la mejor serie dramática, convirtiéndose en la primera serie israelí en conseguirlo.

Eden había confirmado que tanto israelíes como iraníes trabajaban juntos en la serie, diciendo que la colaboración creativa le daba esperanza.

“Creo que da esperanza para el futuro, y espero que podamos caminar juntos, los iraníes y los israelíes, en Jerusalén y en Teherán como amigos y no como enemigos”, dijo.

