miércoles 18 de febrero 2026

Decisión

India y Alemania también restringirían las redes sociales para menores de edad

Al igual que países como Australia o España, el gigante asiático y la locomotora industrial europea estudian regular fuerte el uso de las redes sociales para los menores de edad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un esfuerzo por mitigar los riesgos digitales, diversos gobiernos están evaluando medidas drásticas para regular o prohibir el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes. India y Alemania se encuentran actualmente en el centro de este debate, siguiendo los pasos de naciones como Australia y España que ya han iniciado procesos similares.

El caso de la India: Deepfakes y seguridad infantil

El ministro de Tecnología de la India, Ashwini Vaishnaw, confirmó recientemente que el país está considerando imponer restricciones basadas en la edad para acceder a plataformas digitales. Según el funcionario, el gobierno mantiene conversaciones con diversas redes sociales para determinar la "forma correcta" de abordar este problema, impulsado principalmente por la necesidad de proteger a la sociedad de los daños derivados de los deepfakes y la desinformación.

India ha endurecido recientemente sus políticas sobre inteligencia artificial, exigiendo a las plataformas:

  • Etiquetar claramente todo contenido generado por IA.
  • Eliminar contenido ilegal en un plazo máximo de tres horas tras ser notificadas.

Vaishnaw enfatizó que esta regulación es una necesidad que crece día a día para evitar la difusión de imágenes sexualizadas de menores y otros contenidos nocivos.

Alemania y el modelo europeo

Por su parte, Alemania se acerca a la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años. Esta medida alinearía al país con las intenciones manifestadas por otros líderes europeos, como el presidente español Pedro Sánchez, quien busca prohibir el acceso a esta misma edad para proteger a los jóvenes de la pornografía y la violencia en línea.

Un panorama global de restricciones

La tendencia no es aislada. Los gobiernos están observando modelos internacionales para implementar sus propias leyes:

  • Australia: Ya impuso una prohibición que obliga a plataformas como TikTok, YouTube y Snapchat a eliminar cuentas de adolescentes bajo riesgo de multas elevadas.
  • España: El gobierno ha anunciado su intención de restringir el acceso hasta los 16 años.

El debate sobre la libertad y la censura

A pesar de las intenciones de protección, estas medidas enfrentan críticas severas. Grupos de defensa de los derechos humanos y organizaciones como la Fundación para la Libertad en Internet (IFF) advierten que estas regulaciones podrían erosionar la libertad de expresión.

En la India, se teme que la obligación de eliminar contenido en tiempos tan reducidos (tres horas) convierta a las plataformas en "censuradoras" y sea utilizada para silenciar a opositores y activistas, en un contexto donde el país ha descendido en las clasificaciones globales de libertad de prensa. El gobierno indio, liderado por Narendra Modi, ha negado estas acusaciones, manteniendo que el enfoque principal es la seguridad de los ciudadanos.

