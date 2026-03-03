"Hay una coincidencia en las políticas": la mirada de Orrego tras el discurso de Milei

Durante la inauguración de la Escuela de Nivel Inicial (ENI) N° 81 en el departamento de Ullum , Marcelo Orrego analizó el discurso del presidente Javier Milei el pasado domingo en el Congreso de la Nación. El gobernador valoró la importancia institucional del evento y destacó que el presidente no solo realizó un balance de lo actuado, sino que también trazó una hoja de ruta para el futuro.

Al ser consultado específicamente sobre el contenido del mensaje presidencial, Orrego destacó la profundidad de los cambios propuestos por la gestión nacional. "Me parece que es fundamental por lo menos estar en este tipo de eventos que son tan importantes porque de una u otra manera el presidente emula todo lo que viene desarrollando, pero además también proyección de todo lo que quiere desarrollar".

A la par, analizó el clima político que rodeó la jornada, observando que fue "un día muy particular donde por distintas situaciones fueron desprendiéndose conceptos distintos, no solo de lo que quiere llevar adelante el presidente, sino también por ahí algunas consignas en relación a la confrontación que por ahí tiene con algunos espacios políticos".

El mandatario provincial se mostró en sintonía con el rumbo de las reformas estructurales mencionadas por el líder de La Libertad Avanza. Subrayó que Milei "puso en relevancia todas las reformas que vienen llevando adelante, sobre todo en temas tan importantes como algunos casos de reforma laboral, reforma del Código Penal y puso en valor otras reformas que también van a ser muy profundas en el caso como es la reforma tributaria, entre otras cosas". Para el sanjuanino, estas medidas forman parte de un conjunto de políticas que buscan estabilizar la macroeconomía y mejorar las condiciones de inversión en el país.

No descartó jugar con los libertarios

En cuanto a la relación política y la posibilidad de jugar electoralmente con La Libertad Avanza en el futuro, el gobernador fue cauteloso y prefirió centrar el debate en la gestión pública actual. Ante la consulta sobre un posible acercamiento electoral, Orrego respondió que "no estoy hablando de temas políticos, me parece que hoy la agenda está marcada de temas que tienen que ver con políticas públicas, más allá que todo es política. Pero en temas electorales, eso se verá en el tiempo". El mandatario reafirmó su compromiso diario con la provincia al asegurar que "mi trabajo es trabajar para los sanjuaninos todos los días muy temprano hasta alta hora de la noche; yo sé que mi provincia va avanzar porque tengo una fe inclaudicable".

Un punto central en las declaraciones de Orrego fue la coincidencia en la visión económica, especialmente en lo que respecta a la minería y la seguridad jurídica. Afirmó que "hay una coincidencia en todas las políticas que se han llevado adelante, estoy hablando de lo que tiene que ver sobre todo con nuestra matriz productiva y en lo particular con la minería". En este sentido, destacó mejoras en "temas tan importantes como la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal" y la implementación del RIGI para fortalecer la ley de inversiones mineras, lo cual genera "condiciones y posibilidades para trabajar sobre todo el motor tan importante como la minería y la energía".

Finalmente, el gobernador aprovechó la ocasión para referirse a su inminente viaje a Canadá, donde participará en una de las ferias mineras más importantes del mundo junto a otros mandatarios provinciales. "Me parece que es una manera sólida de demostrarnos al mundo que más allá de la ideología que pueda tener cada uno de los gobernadores, la Argentina es una sola y tenemos que trabajar de manera conjunta para que Argentina sea ese lugar donde valga la pena vivir e invertir", concluyó Orrego, resaltando que San Juan debe tener un "papel relevante y protagonista en los tiempos que vienen". Durante el acto en Ullum, también puso de relieve los avances en educación, mencionando programas como "Comprendo y Aprendo", la digitalización escolar y el sostenimiento del boleto educativo gratuito como pilares de su gestión.