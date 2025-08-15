viernes 15 de agosto 2025

Farándula

Fin de amor: Tuli Acosta y Lit Killah se separaron, ¿qué pasó?

La bailarina contó en streaming los motivos del fin de su relación con el trapero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La bailarina Tuli Acosta estuvo en el streaming de Luzu TV contando sus proyectos a futuro y de la actualidad. Hasta que en un momento salió el tema de la relación con el trapero, Lit Killah. Ahí, Acosta se sinceró y contó que ya no están más juntos.

Cuáles fueron los motivos para que Tuli Acosta se separara de Lit Killah

“Con Mauro (Lit Killah) queríamos decirlo, pero no sabíamos cómo. No queríamos caer en lo tradicional porque sentíamos que nuestra relación sale de lo común”, dijo Tuli.

Y continuó: “No seguimos siendo pareja, pero seguimos siendo los de siempre. Seguimos siendo amigos y familia. Eso va a seguir siendo así siempre para mí”.

El amor mutó por eso tuvimos que cambiarle el título a la relación, por el bien de los dos y para poner las cosas claras. Nosotros siempre fuimos claros. Es para mantener la transparencia uno con el otro”, argumentó la cantante, que acaba de lanzar la canción “Perdón, amiga”.

Sincera con sus sentimientos, la influencer agregó: “Hay que animarse a transitar todo, porque la forma más sincera de amar es siendo sinceros”.

“Siempre fortalecimos mucho nuestro vínculo con la comunicación, y eso nunca faltó. Creo que es lo que nos hace estar tranquilos y desenvolvernos de esta forma, y decir ‘estoy tranquilo porque estás bien. Y viceversa’. Estamos muy contentos”, afirmó Tuli.

“Ese amor sin ataduras es lo que me está pasando a mí. No aferrarse ni atarse a un título, sino a lo que uno necesita y a lo que en conjunto se necesita también”, compartió la cantante.

Y cerró: “La frase es ‘te quiero ver feliz’. No hay más que eso… Siento que crecimos los dos mucho y estoy muy orgullosa de nosotros”.

Fuente: Ciudad

Temas
