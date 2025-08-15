Aldosivi y Belgrano repartieron puntos, en otro 0 a 0

Belgrano empató 0 a 0 este viernes ante Aldosivi de Mar del Plata por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Fue un partido chato, donde hubo pocas situaciones de gol y un campo de juego en mal estado que perjudicó las buenas intenciones de ambos conjuntos.

Con este empate, Belgrano quedó con 8 puntos en la Zona A, a uno de los punteros Estudiantes de La Plata y Barracas Central.

El Pirata llegaba a este compromiso tras una semana que se inició con el triunfo ante Banfield 2 a 1. Dejó pasar la chance de quedar como líder en soledad del grupo.

Tras este cotejo, Belgrano será local de Central Córdoba de Santiago del Estero, el lunes 25, a las 19, por la sexta fecha.

El partido en Mar del Plata

En el primer tiempo, el conjunto local arrancó mejor y tuvo un par de opciones claras de abrir el marcador rápidamente. Ambas estuvieron en los pies y la cabeza del delantero Justo Gianni, que las dejó pasar.

El Pirata no se encontraba del todo cómodo en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones.

Costaba que apareciera Lucas Zelarayán y la pelota se movía por el aire la mayor parte del tiempo.

En esa primera media hora, Aldosivi estuvo más cerca de abrir el marcador. Así, todo se iría al entretiempo con igualdad 0-0.

En el segundo tiempo el partido bajaría de nivel aún más y hubo pocas llegadas a los arcos.

Sobre el cierre, Belgrano tuvo alguna chance para ganarlo.

Pero no se dio y se lleva un punto desde Mar del Plata en un cotejo gris.