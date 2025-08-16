sábado 16 de agosto 2025

Rugby

Los Pumas fueron vapuleados por los All Blacks en el Rugby Championship

El match lo ganó Nueva Zelanda 41 a 24. El mismo se jugó ante un gran marco de público en el Mario Alberto Kempes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los Pumas cayeron 41-24 ante los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el estreno de ambos por el Rugby Championship 2025.

El equipo neozelandés fue letal en el primer tiempo, con tries de Sevu Reece, Cortez Ratima y Ardie Savea, y una conducción efectiva de Beauden Barrett. A pesar de un try de Rodrigo Isgró y el esfuerzo argentino, se fueron al descanso 31-10 abajo.

En la segunda mitad, Los Pumas reaccionaron con tries de Tomás Albornoz y Joaquón Oviedo, y llegaron a ponerse 31-24. Sin embargo, los All Blacks recuperaron el control y sentenciaron el partido con dos nuevos tries. Ahora, los equipos volverán a enfrentarse en Vélez por la segunda fecha.

La agenda de Los Pumas en el Rugby Championship

  • Sábado 16 agosto: Los Pumas vs All Blacks (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba) 18:10.
  • Sábado 23 agosto: Los Pumas vs All Blacks (Estadio de Vélez, Buenos Aires) - 18:10.
  • Sábado 6 septiembre: Australia vs Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville) - 1:45)
  • Sábado 13 septiembre: Australia vs Los Pumas (Allianz Stadium, Sydney) - 1:15
  • Sábado 27 septiembre: Sudáfrica vs. Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park, Durban) - 11.00.
  • Sábado 4 octubre: Los Pumas vs Sudáfrica (Twickenham, Londres) – 11:00
