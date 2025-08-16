Los Pumas fueron vapuleados por los All Blacks en el Rugby Championship

Los Pumas cayeron 41-24 ante los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el estreno de ambos por el Rugby Championship 2025.
El match lo ganó Nueva Zelanda 41 a 24. El mismo se jugó ante un gran marco de público en el Mario Alberto Kempes.
El equipo neozelandés fue letal en el primer tiempo, con tries de Sevu Reece, Cortez Ratima y Ardie Savea, y una conducción efectiva de Beauden Barrett. A pesar de un try de Rodrigo Isgró y el esfuerzo argentino, se fueron al descanso 31-10 abajo.
En la segunda mitad, Los Pumas reaccionaron con tries de Tomás Albornoz y Joaquón Oviedo, y llegaron a ponerse 31-24. Sin embargo, los All Blacks recuperaron el control y sentenciaron el partido con dos nuevos tries. Ahora, los equipos volverán a enfrentarse en Vélez por la segunda fecha.
La agenda de Los Pumas en el Rugby Championship