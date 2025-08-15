sábado 16 de agosto 2025

Cónclave peronista

Uñac, un Gioja, Andino y Gramajo discutieron los candidatos con la conducción del PJ en 25 de Mayo

Los dirigentes debatieron respecto al orden de los nombres para las elecciones nacionales legislativas. De momento, no hubo fumata blanca. La reunión del sábado en la sede del Partido Justicialista será clave.

Por Fernando Ortiz
image

Este viernes se concretó la segunda reunión de la mesa chica del peronismo sanjuanino. Los accionistas mayoritarios del Partido Justicialista de San Juan, el senador Sergio Uñac y el representante de José Luis Gioja —ausente por cuestiones de salud—, el rawsino Juan Carlos Gioja, se encontraron en 25 de Mayo junto al exintendente de Chimbas y fundador del San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo, y el exintendente de San Martín, Cristian Andino. De momento, no hubo fumata blanca. La reunión del sábado en la sede del partido será clave.

El anfitrión de la cita de hoy fue el presidente partidario, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, y también estuvieron presentes los vicepresidentes, la legisladora Graciela Seva y el intendente de Pocito, Fabián Aballay.

Fue la segunda vez que estos siete dirigentes del justicialismo se reunieron cara a cara. La primera había sido el martes por la tarde en las inmediaciones de una conocida parrillada en Pocito. En ambas ocasiones, los cónclaves estaban pensados para mantenerse en reserva, pero hubo filtraciones. Según pudo saber este medio, los presentes hablaron de “bajar el mazo y dar de nuevo” e incluso deslizaron que de esa mesa “tiene que salir el próximo gobernador”. Al igual que en la primera reunión, no hubo fumata blanca sobre los nombres que integrarán la lista.

Gioja y Andino se perfilan para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales del 26 de octubre por los espacios mayoritarios. El primero cuenta con el respaldo de su sector, mientras que el sanmartiniano tiene el apoyo del uñaquismo. Gramajo también sigue en carrera. La discusión permanece trabada: los Gioja no quieren que Andino sea el que encabece, mientras que Uñac lo sigue respaldando.

Según señalaron operadores justicialistas, el tres veces gobernador quiere vetar al sanmartiniano. Como contrapartida, Uñac destacó el respaldo territorial de nueve intendentes del peronismo y de la mayoría de los diputados provinciales.

