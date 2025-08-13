Operarán a la menor que fue atropellada por un policía en Rawson

Este martes se produjo un fuerte choque entre un motociclista y una menor que cruzaba la calle, en la esquina de Avenida España y José Martí en Rawson . Por el fuerte impacto, la adolescente de 12 años terminó con múltiples heridas y ahora desde la Justicia dijeron que será operada.

Tribunales Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Accidente Rawson: un motociclista atropelló a una adolescente de 14 años y la dejó con graves lesiones

El último parte médico enviado a miembros de UFI Delitos Especiales dijeron que la menor será operada de la fractura de una clavícula y del húmero de su pierna izquierda. A pesar de estas lesiones, dijeron que se encontraba fuera de peligro.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 08.37.45

La adolescente se estaba dirigiendo a su escuela (EPET N°3) cuando fue alcanzada por esta motocicleta, que era conducida por Kevin Vega. Fuentes judiciales manifestaron que este hombre es policía.

Vega conducía su moto por Avenida España de Norte a Sur. Por los datos recabados se confirmó que tenía el paso, porque el semáforo estaba en verde y cuando intentó cruzar fue cuando embistió a la menor de edad (que cruzaba calle José Martí de Oeste a Este)

El caso está siendo investigado por el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales N°5.