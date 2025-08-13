miércoles 13 de agosto 2025

Siniestro vial

Operarán a la menor que fue atropellada por un policía en Rawson

El siniestro fue en la esquina de Avenida España y José Martí. La menor se estaba dirigiendo a su escuela cuando ocurrió el siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-13 at 08.37.46
El último parte médico enviado a miembros de UFI Delitos Especiales dijeron que la menor será operada de la fractura de una clavícula y del húmero de su pierna izquierda. A pesar de estas lesiones, dijeron que se encontraba fuera de peligro.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 08.37.45

La adolescente se estaba dirigiendo a su escuela (EPET N°3) cuando fue alcanzada por esta motocicleta, que era conducida por Kevin Vega. Fuentes judiciales manifestaron que este hombre es policía.

Vega conducía su moto por Avenida España de Norte a Sur. Por los datos recabados se confirmó que tenía el paso, porque el semáforo estaba en verde y cuando intentó cruzar fue cuando embistió a la menor de edad (que cruzaba calle José Martí de Oeste a Este)

El caso está siendo investigado por el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales N°5.

